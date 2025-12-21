Liverpool won afgelopen zaterdag met 1-2 van Tottenham Hotspur. De ploeg van Arne Slot zal wel een slecht gevoel overhouden aan de wedstrijd, de peperdure Alexander Isak raakte namelijk geblesseerd.

Liverpool wacht met spanning op de medische onderzoeken van Isak. De aanvaller werd getackeld door Micky van de Ven terwijl hij de openingstreffer scoorde. Hier hield de Zweedse spits die 145 miljoen kostte een blessure aan over.

Isak kon niet op zichzelf van het veld aflopen en moest van het veld geholpen worden door medische staf. De eerste vermoedens wijzen op een blessure aan het onderbeen. Dit sluit in ieder geval een ernstigere knieblessure uit.

'Meestal geen goed teken'

"Ik heb nog geen nieuws over hem," zei Slot na de wedstrijd. "Maar als een speler scoort, geblesseerd raakt en niet terugkeert op het veld, of het zelfs niet probeert, dan is dat meestal geen goed teken. Het is slechts een voorgevoel, meer niet. Laten we nog niet te negatief zijn. We weten het nog niet. Hopelijk is Alex snel terug, maar het is moeilijk te zeggen."

Dit is al de tweede blessure voor de 26-jarige speler dit seizoen. Eerder hield een liesblessure hem al vier wedstrijden aan de kant voor Liverpool, eind oktober en begin november.

Isak heeft moeite om zich te bewijzen bij Liverpool en zit vaak op de bank. Zijn mede-zomeraanwinst, Hugo Ekitiké, heeft de voorkeur in de aanval. Terwijl de Fransman al 12 doelpunten heeft gemaakt dit seizoen (waaronder één tegen de Spurs), staat Isak op slechts drie treffers.

