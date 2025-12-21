Liverpool nam zaterdagavond de drie punten mee bij Tottenham Hotspur, maar opgelucht was Arne Slot allerminst. In een chaotisch duel in Londen trok zijn ploeg met 2-1 aan het langste eind, al bleef vooral het gevoel hangen dat het onnodig spannend werd.

Na afloop keek de trainer met gemengde gevoelens terug. Vooral de slotfase zat hem dwars. "In voetbal onthoud je vaak de laatste minuten, en die waren het slechtste van onze wedstrijd", analyseerde Slot. Pas na wat afkoeling kon hij ook de positieve kanten benoemen.

Toch voelde deze overwinning voor Slot anders dan eerdere duels. "Ik heb hier vaak gestaan na wedstrijden waarin ik tevreden was over het spel, maar we geen drie punten pakten. Nu vond ik het spel over het algemeen goed én wonnen we", aldus de Liverpool-trainer, die zijn ploeg daarmee ziet aansluiten bij de subtop van de Premier League.

Overtal levert Liverpool geen rust op

Het duel kantelde vroeg door een rode kaart aan Spurs-zijde. Xavi Simons ging te hard door op landgenoot Virgil van Dijk en moest na inmenging van de VAR al na ruim een halfuur vertrekken. Later kreeg ook aanvoerder Cristian Romero in blessuretijd zijn tweede gele kaart, waardoor Tottenham met negen man eindigde.

Die numerieke overmacht maakte het volgens Slot echter niet makkelijker. Integendeel. "Ik dacht dat dit de wedstrijd eenvoudiger zou maken, maar dat gebeurde niet. Het leek soms alsof wij met negen man speelden", klonk hij vol ongeloof. Liverpool slaagde er niet in de rust te bewaren en gaf de tegenstander steeds de kans om gevaarlijk te worden met standaardsituaties.

Niet perfect, maar wel vooruitgang

"We hielden de bal niet vast, bleven hem wegschieten en maakten het chaotisch", vervolgde Slot. "Over het algemeen hadden we de wedstrijd onder controle, maar in de Premier League word je daar direct voor gestraft."

Toch bleef de trainer niet alleen kritisch. Slot wees ook op de kwaliteit van de doelpunten en het belang van de flankspelers. "We zijn verre van perfect, maar er waren veel goede dingen in deze wedstrijd", besloot hij. Met zes duels op rij zonder nederlaag kan Liverpool verder bouwen, al weet Slot dat zulke fases beter moeten worden uitgespeeld.

Slot sluit Salah-hoofdstuk

Naast het spel op het veld blijft Liverpool ook buiten de lijnen onderwerp van gesprek. Slot kreeg deze week opnieuw vragen over de situatie rond Mohamed Salah, maar maakte duidelijk dat hij dat hoofdstuk definitief wil sluiten. "We zijn verder gegaan", benadrukte de trainer, die wees op het feit dat Salah inmiddels is afgereisd naar de Afrika Cup. Voor Slot is het belangrijk dat de Egyptenaar zich volledig kan richten op zijn nationale ploeg, terwijl bij Liverpool de blik weer volledig op de competitie is gericht.

