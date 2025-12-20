Tottenham Hotspur - Liverpool eindigde in 1-2, maar hoe was het afgelopen als Xavi Simons zijn team niet had benadeeld? De spelmaker van 'Spurs' en het Nederlands elftal moest in de eerste helft met rood inrukken na een charge op landgenoot Virgil van Dijk. En dat werd hem in de Britse media niet in dank afgenomen.

Na slechts 33 minuten zat het duel er voor Simons al op in de Premier League. De miljoenenaankoop van de Londenaren was veel te laat en raakte Van Dijk vol op de achterkant van de voet. Na inmenging van de VAR kreeg Simons direct rood. Het leidde de 1-2 nederlaag van Spurs in.

Emotie bij Xavi Simons

The Sun was daarom ook kritisch op de actie van Simons. "Dit draagt bij aan zijn moeizame start sinds zijn transfer van 59 miljoen euro", vond de krant, die ook zag hoe veel het deed met de Nederlander. "Tijdens zijn aftocht leek de aanvallende middenvelder geëmotioneerd te raken. De voormalig ster van RB Leipzig leek op het punt te staan om in huilen uit te barsten na een rampzalige eerste helft."

Eenzame kleedkamer

Ook The Daily Mail zag de gevolgen van Simons' actie. De Nederlander wist de recente wedstrijden langzaamaan zijn draai te vinden, maar incasseerde nu dus een flinke klap. "De kleedkamer moet eenzaam zijn geweest voor Simons. Het leek erop dat de Spurs-ster in Noord-Londen net op gang was gekomen, maar nu is hij weer helemaal terug bij af."

Zonder Simons scoorde Liverpool twee keer, maar door een tegenstreffer van Spurs werd het nog even spannend. Zelfs toen ze met negen man door moeten vanwege de rode prent van aanvoerder Romero was Spurs kansrijk. Het bleef echter bij 1-2 voor Liverpool.

Gevolgen voor Xavi Simons?

Het is de vraag wat de consequenties zijn voor Simons. Vanzelfsprekend is hij geschorst, maar The Daily Mail vreest nog voor andere gevolgen. "Het was zo'n tackle waarmee je het vertrouwen van een manager kunt verliezen."

Overigens viel de schade bij Van Dijk mee. Zijn sok was weliswaar beschadigd, maar hij kon het duel gewoon afmaken en dus mede de overwinning over de streep trekken. Voor Liverpool is het een welkome overwinning, want de club die eerder dit seizoen in diepe crisis verkeerde staat nu vijfde in de competitie. Tottenham is een grijze middenmoter.

