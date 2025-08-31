Liverpool kent een zeer drukke transferzomer. Terwijl er veel geld over de balk wordt gesmeten om nieuwe spelers te halen, verdwijnen er ook spelers via de achterdeur naar de uitgang. Eén daarvan is Joe Gomez, die naar AC Milan kan.

Milan heeft een officieel bod uitgebracht op de Liverpool-verdediger, zo meldt Sky Italia. De 'Rossoneri' proberen vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een verdediger binnen te halen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Manuel Akanji een overstap naar San Siro al afgewezen.

Volgens Italiaanse media staat Gomez zelf wel open voor een avontuur bij Milan. De club moet het echter nog eens worden met Liverpool over de transfersom, en de Engelse topclub lijkt niet happig om de verdediger te laten gaan. Zijn naam viel ook in de gesprekken met Crystal Palace over Marc Guehi, maar de Engelse kampioen weigerde hem te verhuren aan Selhurst Park. Een ander struikelblok voor Milan is het salaris van Joe Gomez, dat rond de 5 miljoen euro per seizoen ligt.

Adrien Rabiot

De 'Rossoneri' staat een drukke laatste twee dagen van de transferperiode te wachten. Naar verwachting ronden ze de komst van Adrien Rabiot van Marseille af en zijn ze daarnaast ook nog op zoek naar een nieuwe centrumspits.

