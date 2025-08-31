Liverpool blijft maar doorgaan met sterspelers kopen. De deal van Alexander Isak is nog niet eens officieel rond en er wordt alweer gesproken over de volgende miljoenentransfer. Arne Slot zou bij een uitgaande transfer opnieuw diep in de buidel willen tasten.

Er is verregaande interesse in Liverpool-middenvelder Harvey Elliott. RB Leipzig ziet in hem de opvolger van Xavi Simons. The Athletic weet het fijne van de mogelijke deal tussen de Duitsers en de Engelsen. De 22-jarige Elliott mag weg voor 47 miljoen euro mét terugkoopclausule, of zestig miljoen zonder. Indy Kaila meldt dat er ook wordt gesproken over een tussenweg (52 miljoen).

Liverpool wil dat vertrek opvangen met Morgan Rogers van Aston Villa. TeamTalk schrijft dat de Engelse aanvallende middenvelder liefst 95 miljoen euro moet kosten. De 23-jarige Rogers is volgens Transfermarkt zo'n 55 miljoen waard. Het lijkt sowieso een lastig verhaal te worden, omdat Aston Villa de zesvoudig international helemaal niet van de hand wil doen.

Rustige zomer bij Aston Villa

Zij zijn met Jacob Ramsey namelijk al een aanvallende middenvelder kwijtgeraakt, aan Newcastle United. Dat vertrek geeft Donyell Malen nog meer kansen bij The Villans. De Nederlander was al wat zekerder van een basisplek, nadat de gehuurde Marco Asensio en Marcus Rashford weer vertrokken.

Aston Villa heeft deze zomer nog opvallend weinig geld uitgegeven, vergeleken met de concurrenten in de Premier League. Marco Bizot kwam als tweede keeper naar de club voor een onbekend bedrag, Villa betaalde dertig miljoen euro aan Nice voor de spits Evann Guessand en er werd zeven miljoen neergelegd voor de Turkse verdediger Yasin Özcan.

