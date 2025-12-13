Liverpool boekte zaterdag een solide zege op Brighton in de Premier League: 2-0. De gevierde man was Hugo Ekitiké met twee treffers, maar het grote verhaal voor Britse media was de terugkeer van Mohamed Salah, die een week eerder nog oorlog maakte met Slot. De Egyptenaar viel in en gaf een assist.

Al na 26 minuten moest verdediger Joe Gomez naar de kant, waarna Salah tussen de lijnen kwam. Daily Mail schreef: "Zo, zo, zo, kijk eens wie erin komt? Heel Anfield staat op en juicht terwijl Mohamed Salah eerder op het veld verschijnt dan was verwacht. Gomez is geblesseerd en Dominik Szoboszlai schuift naar achteren om hem te vervangen. Is dit de laatste keer dat we Salah zien spelen voor The Reds?"

De journalist gaat verder: "Zelden heeft een wissel in het midden van de eerste helft zo'n enorme schokgolf veroorzaakt. Salah zat vanaf het begin in de dugout. Hij heeft geen warmup gedaan. Hij komt het veld op terwijl fans zingen: 'Mo Salah, hij rent langs de flank.'"

'Belangrijk voor Arne Slot'

De BBC stipt aan dat Liverpool deze zege hard nodig heeft. "Je hebt het gevoel dat dit belangrijkis voor Arne Slot", aldus de staatsomroep.

"Hij wint nu tweemaal achter elkaar. Midweeks won Liverpool van Inter in de Champions League, terwijl die ploeg al 18 thuisduels op rij ongeslagen was in die competitie. Dat was een grootse zege en nu is er de opvolger op Anfield tegen Brighton, terwijl die club toch heel wat sterke teams goed partij kan bieden."

Mohamed Salah buiten de basis

Liverpool begon zonder Mohamed Salah aan de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. De aanvaller zat op de bank toen het duel om 16.00 uur begon. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch verschenen wel aan de aftrap. Van Dijk stond voor zijn 250e wedstrijd voor de regerend kampioen in de Premier League. Trainer Arne Slot liet Salah buiten zijn selectie voor het gewonnen uitduel dinsdag met Internazionale (0-1) in de Champions League.

Salah leverde afgelopen zaterdag na een gelijkspel tegen Leeds United (3-3) kritiek op zijn club en coach uit Nederland omdat hij voor het derde duel op rij geen basisspeler was. Volgens de aanvaller was hij "voor de bus gegooid." Ook zei hij dat hij "opeens geen relatie meer had met de trainer. Ik heb het idee dat iemand me niet meer bij deze club wil hebben", aldus Salah. De aanvaller vertrekt na het duel met Brighton naar Egypte om zich daar voor te bereiden op de Afrika Cup.

