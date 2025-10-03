Liverpool-verdediger Ibrahima Konaté maakte flinke fouten in de afgelopen twee wedstrijden die hij met zijn ploeg verloor. Dit leverde hem de nodige kritiek op. Inmiddels is Arne Slot, zijn Nederlandse oefenmeester, voor hem in de bres gesprongen

De Franse verdediger was de gebeten hond nadat hij de afgelopen twee potjes aan het schutteren was. Konaté kende een moeilijke wedstrijd tegen Crystal Palace, waarin hij twee grote kansen weggaf en bovendien een gele kaart ontving. Ook tegen Galatasaray ging het mis: een dramatische pass vanaf zijn adres leidde tot een vrije kans voor Victor Osimhen, waardoor doelman Alisson Becker tot het uiterste moest gaan om een doelpunt te voorkomen.

Slot beschermt zijn speler

In aanloop naar de wedstrijd tegen Chelsea benadrukte Slot dat Konaté niet de enige is die fouten maakt. "Als je een voetbalwedstrijd verliest, helpt het niet als je de bal een paar keer heel makkelijk verliest", begon Slot. " Ibou was er daar één van, maar zeker niet de enige. In de laatste twee wedstrijden hebben we duidelijk een paar fouten gemaakt, niet alleen hij."

Ondanks dat Liverpool haar laatste twee wedstrijden heeft verloren, blijft Slot rustig en wil dan ook geen paniek laten ontstaan. "Na een nederlaag wordt vaak alles uitvergroot en lijkt het alsof de hele wedstrijd slecht was. Zo kijk ik er niet naar. Ik let op wat we goed deden en waar het misging."

Verdediging van koppositie in de Britse hoofdstad

Slot gaat aanstaande zaterdag met zijn mannen op bezoek bij Chelsea. De Nederlandse oefenmeester hoopt dat zijn team weer als winnaar uit de bus komt na twee mindere wedstrijden. " We richten ons op het team en willen laten zien wat we kunnen."

Bij een overwinning blijft Liverpool koploper, maar mochten ze verliezen en Arsenal of Crystal Palace wint, dan zakken ze op de ranglijst.

