Liverpool-legende Jamie Carragher heeft een dringend advies aan trainer Arne Slot. De analist is niet tevreden over een nieuwe aanwinst en vindt zelfs dat die uit het team moet worden gezet. "Hij is het meest duidelijke voorbeeld.

Het gaat om Florian Wirtz. Hij heeft negen wedstrijden voor Liverpool gespeeld, maar de Duitse middenvelder blijft ver onder de verwachtingen presteren van de Engelse kampioen. Liverpool investeerde maar liefst 125 miljoen euro in zijn transfer van Bayer Leverkusen.

De nummer zeven van de 'Reds' heeft slechts één keer bijgedragen aan een doelpunt: een assist in de Supercup tegen Crystal Palace. Reden genoeg voor Carragher om keihard uit te halen. "Hij is simpelweg niet in topvorm”, verklaarde Carragher. Voor de Engelse legende, die nu als tv-analist werkt, vormt Wirtz momenteel zelfs een risico voor de Engelse kampioen.

De voormalige Engelse verdediger, die zeventien seizoenen voor Liverpool speelde en elf trofeeën won, waaronder een Champions League, analyseerde de prestaties van de 22-jarige Duitser tot in detail. Na een teleurstellende wedstrijd in de Premier League, waar Liverpool voor het eerst dit seizoen verloor (1-2 tegen Crystal Palace), stelde Wirtz dinsdagavond opnieuw teleur in Istanbul (0-1 tegen Galatasaray). Carragher eist drastische maatregelen.

Totale chaos

"Op dit moment denk ik dat hij uit het team gehaald moet worden, zodat Liverpool kan terugkeren naar de vorm van vorig seizoen, om hun zelfvertrouwen en defensieve stabiliteit terug te winnen", zijn de duidelijke woorden van de analist. "Want op dit moment is het een totale chaos.”

"Hij is jong en heeft nog veel tijd bij Liverpool. Maar op dit moment is de balans in het team niet goed. En hij is het meest duidelijke voorbeeld." Ook de Engelse media is kritisch op Wirtz. "De aanpassingsperiode is, frustrerend genoeg, nog lang niet voorbij”, schrijft Liverpool Echo. En Express analyseerde: "Liverpool heeft veel meer nodig van een speler waarin ze zoveel vertrouwen hebben gesteld. Hij lijkt niet zelfverzekerd."

Wirtz maakte de overstap van Bayer Leverkusen voor een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 150 miljoen euro en tekende een contract tot 2030.

