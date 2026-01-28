Arne Slot zit met Liverpool opnieuw in een benauwde situatie. De coach heeft al vijf competitiewedstrijden op rij niet gewonnen. De Nederlandse oefenmeester weet dat hij onder druk staat, maar vraagt ook om begrip.

De kritiek is niet mals, maar in de Champions League draait het team als een tierelier met vijf zeges en twee nederlagen. Woensdag wacht Qarabag. "Het wordt echt lastig om de rust rond de club te bewaren, zeker gezien onze positie in de competitie. Elke slechte uitslag vergroot de druk alleen maar. Maar dat is te verwachten als je zoveel verliest in de eerste maanden van het seizoen. Het is onmogelijk om de sfeer in een club als deze te kalmeren als je niet meestrijdt om de titel", aldus Slot.

Liverpool in disbalans

Volgens Slot speelt Liverpool goed tussen de twee strafschopgebieden. "Maar we moeten de afronding verbeteren. In het andere strafschopgebied geven we de tegenstander dan weer veel te veel kansen. Een complete disbalans. We hebben er een flinke puinhoop van gemaakt", erkent hij daags voor de wedstrijd in de Champions League.

"Als we onze prestaties in beide strafschopgebieden kunnen verbeteren, dan hebben we een kans om iets speciaals te bereiken dit seizoen. Als we ons slechts in één verbeteren, dan hebben we een kans op een goed seizoen. Als we geen van beide doen, dan zal de druk alleen maar toenemen", is de simpele conclusie van de Nederlander.

Waslijst aan afwezigen

Tegen Qarabag is Virgil van Dijk de enige overgebleven centrale verdediger. Joe Gomez en Giovanni Leoni zijn geblesseerd, Ibrahima Konaté is er niet bij omdat zijn vader onlangs overleed. Rouleren is dus niet mogelijk. "Er zijn geen andere centrale verdedigers beschikbaar behalve Virgil," zei Slot tijdens een persconferentie. "Hij is een van de spelers die ik enorm waardeer, omdat hij op zijn leeftijd altijd fit is en constant klaarstaat om nog eens 90 minuten te spelen. Dat mogen we niet als vanzelfsprekend beschouwen."

Tegen Bouremouth begon spits Hugo Ekitiké tot ieders verbazing op de bank. Slot legt uit waarom. "Ik was liever met hem gestart, maar met slechts één speler op die positie voor de komende maanden, moet ik zijn belasting zorgvuldiger in de gaten houden. Ik moet mijn respect uitspreken voor de spelers die we hebben. Bijna constant spelen dezelfde spelers", verklaart hij.

"En toch, als we verliezen, worden we bekritiseerd, en dat is terecht. Het is heel moeilijk om de juiste balans te vinden, vooral als we te maken hebben met langdurige blessures. Als ik tegen Bournemouth Alexander Isak had kunnen inbrengen in plaats van Ekitike, denk ik niet dat iemand geklaagd zou hebben. Als ik Conor Bradley twee wedstrijden achter elkaar laat spelen, is hij niet gewend aan zulke belastingen en raakt hij geblesseerd. Ik denk dat mensen veel meer begrip zouden hebben als ze wisten waar we allemaal mee te maken hebben", stelt Slot.

