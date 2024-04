Arne Slot verdient veel bij Feyenoord, maar stelt: 'Die club uit de Premier League betaalt nóg beter'

Arne Slot heeft met de KNVB Beker ook zijn tweede hoofdprijs binnen als trainer van Feyenoord. Hoe staat het met de toekomstplannen van de gewilde coach uit Overijssel?

"Ik heb vorig jaar de keuze gemaakt om zelf een club af te zeggen in de Premier League", zo quote De Telegraaf Slot. "In de media wordt vaak gezegd dat ik ambitieus ben, maar ik denk dat ik ook loyaal ben. Ik heb eerder wel al gezegd dat mocht er een club komen die ik heel interessant vind, dan luister ik daar naar."

Slot heeft bij Feyenoord heeft bij Feyenoord ook al een dik contract, zo bevestigde hij: "Maar de Premier League-club waar ik mee in contact was, betaalt nog iets beter, kan ik wel zeggen. Maar is dat relevant nu?” De coach heeft geen gelimiteerde transfersom in zijn contract, maar verwacht dat er wel een akkoord te bereiken valt, als er een grote club komt.

De 45-jarige Slot stond eerder aan het roer bij Cambuur en AZ en heeft het nu voor het derde jaar op rij voor het zeggen bij Feyenoord. Vorig seizoen was het naar verluid Tottenham Hotspur dat nadrukkelijk geïnteresseerd was in zijn diensten, maar tot een overeenkomst kwam het toen niet. Op dit moment zou er geen concrete belangstelling zijn voor Slot.