'Tijd voor een ban op De Kuip': columnisten zijn helemaal klaar met 'irritante aandachttrekkerij'

De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC (1-0) werd tweemaal onderbroken door misdragingen van de aanwezige fans. Eén keer moesten de spelers zelfs naar binnen wegens een brandje. "Volgens de regels moet je de wedstrijd vast helemaal stilleggen, maar het maakte het allemaal wel een lange zit."

Dat zegt Willem van Hanegem daags na de wedstrijd in zijn column voor het AD. Hij kon wel genieten van de spandoeken en het zingen, maar zei ook: "Zonde dat het vuurwerk voor oponthoud zorgde."

Zijn collega Sjoerd Mossou besteedde zijn hele stuk aan de 'irritante aandachttrekkerij'. De fans van NEC zorgden eerst voor een onderbreking van de wedstrijd, wat volgens Mossou voor een ironisch effect zorgde. Feyenoord-trainer Arne Slot had namelijk tijd om zijn ploeg weer goed neer te zetten, terwijl bij NEC 'de schwung' eruit was na de onderbreking.

In de tweede helft brak er zelfs brand uit, aan de kant van de Feyenoord-fans. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük moest de wedstrijd stilleggen, wat uiteindelijk vijftien minuten zou duren. Mossou zag ook: "Een incident dat ook het gevaar van vuurwerk in stadions nog eens nadrukkelijk blootlegde."

Mossou zag ook echt wel de mooie kanten in van de tifo-cultuur. De fans van Feyenoord en NEC hadden meerdere prachtige spandoeken.

Mossou zag ook echt wel de mooie kanten in van de tifo-cultuur. De fans van Feyenoord en NEC hadden meerdere prachtige spandoeken.

"Maar het gerotzooi met vuurwerk haalde wel nadrukkelijk de vaart uit de finale, en ergerde de overgrote meerderheid van goedwillende voetbalfans bovendien. Een handvol blessuregevallen deed de rest: Feyenoord-NEC werd nooit een wedstrijd met eeuwigheidswaarde. Steeds wanneer de finale dreigde te ontbranden in de goede zin van het woord, lag de bal weer minutenlang stil."

Igor Paixao hielp Feyenoord in een lastige finale aan de zege. De supporters lieten zich zondag van hun beste én slechtste kant zien.

Valentijn Driessen besteedde er ook aandacht aan in zijn column voor De Telegraaf. Hij deed er zelfs nog een schepje bovenop en vindt dat het tijd is voor een ban op De Kuip. Driessen zag ook het vuur van het spandoek komen en trok daar de nodige conclusies uit: "Voor de zoveelste keer werd het bewijs geleverd dat De Kuip zo lek is als een mandje en het fouilleren van bezoekers een wassen neus."

Hij zegt verder dat Stadion Feijenoord - de officiële naam van De Kuip - een 'makkelijke prooi is voor kwaadwillenden'. Vervolgens focust Driessen zich op de KNVB, waar volgens hem al langer 'weerzin' heerst om bijvoorbeeld interlands te organiseren in De Kuip. "Het stadion is gedateerd, heeft de tand des tijds niet doorstaan en voldoet niet aan de eisen die je gemakshalve aan een voetbalstadion anno 2024 mag stellen."