Prijzengeld TOTO KNVB Beker | Feyenoord verdient mooie bonus met finale-winst tegen NEC

Feyenoord versloeg zondag NEC met 1-0 in de finale van de TOTO KNVB Beker. Naast 'de dennenappel' stond er nog wat op het spel: geld. Lees hieronder wat het prijzengeld in de KNVB Beker is.

Feyenoord won voor de veertiende keer de beker winnen. De Rotterdammers stroomden in de tweede ronde in en moesten langs FC Utrecht (2-1), PSV (1-0), AZ (2-0) en FC Groningen (2-1) om de finale te halen. De ploeg van Arne Slot versloeg in De Kuip NEC met 1-0 en mocht dus de dennenappel de lucht in tillen.

Voor NEC had het een historische dag kunnen worden. De ploeg van trainer Rogier Meijer kon voor het eerst in de geschiedenis de beker winnen. De Nijmegenaren bereikten de finale door te winnen van Roda JC (5-3), GVVV (1-6 uit), Go Ahead Eagles (2-1), ADO Den Haag (3-0) en SC Cambuur (1-2, na verlenging). In de finale was het zeker niet veel minder dan Feyenoord, maar de winst zat er niet in.

Prijzengeld TOTO KNVB Beker

Naast de prestige, pakte Feyenoord met de bekerwinst ook nog een mooie bonus. De club verdient 350.000 euro met de zege en dat is anderhalve ton meer dan verliezend finalist NEC. Het prijzengeld in de KNVB Beker is als volgt opgebouwd:

Eerste ronde 12.500 euro Tweede ronde 30.000 euro Achtste finale 50.000 euro Kwartfinale 80.000 euro Halve finale 130.000 euro Verliezend finalist 200.000 euro Winnaar 350.000 euro

Lasse Schöne is klaar voor de bekerfinale: 'Er komt veel familie uit Denemarken kijken in De Kuip' Zondagmiddag staat er een historische bekerwedstrijd op de planning voor NEC tegen Feyenoord. Voor de club uit Nijmegen is het de vijfde bekerfinale in de geschiedenis. Voor NEC-speler Lasse Schöne zijn derde, maar toch blijft de bekerfinale speciaal: "Of je er nou honderd hebt gespeeld of nul, zo’n beker binnenhalen voor de club zou enorm bijzonder zijn", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Voorafgaand aan de finale spraken de trainers van beide clubs mooie woorden over elkaar. Zo zei NEC-coach Rogier Meijer over Feyenoord en collega Arne Slot: "We moeten de wedstrijd van ons leven spelen, willen we daar resultaat halen. Voor NEC een hele mooie gebeurtenis dat we spelen om een prijs zo laat in het seizoen. Ik kijk wel veel naar hoe Slot speelt en hoe hij dingen oplost in het voetbal. Dat bewonder ik wel, moet ik zeggen."

Op zijn beurt was Slot ook te spreken over NEC en Meijer. "Als je de tweede seizoenshelft kijkt, staan zij vierde en dat zegt veel over de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Dat komt ook door de goede trainer, want hij weet dat ik dat vind." De Feyenoord-coach wijst Meijer ook aan als verantwoordelijke voor de wederopstanding na de slechte seizoensstart. "Dat komt omdat ze hebben vastgehouden aan een goede trainer." Tekst loopt door onder de video.