Liverpool-manager Arne Slot keek de afgelopen week met grote tevredenheid naar de gang van zaken bij het nationale elftal van Zweden. Oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson verdient volgens hem dan ook een groot compliment.

Liverpool werd tijdens de afgelopen transferperiode vrijwel non-stop in verband gebracht met Alexander Isak. De Zweedse aanvaller zag een overstap naar de Engelse kampioen ook wel zitten, maar zijn club Newcastle United had daar minder oren naar. Het werd een pijnlijke soap waarin Isak zelfs besloot niet meer voor Newcastle in actie te komen.

Tegen het einde van de transferperiode kwamen Liverpool en Newcastle alsnog tot een akkoord en voor 150 miljoen euro, een absoluut record voor The Reds, maakte Isak de overstap. Tot speelminuten kwam hij dit seizoen nog niet, maar desondanks riep bondscoach Tomasson hem op voor twee WK-kwalificatiewedstrijden.

Die zijn inmiddels gespeeld en zondag zou de Zweedse spits zijn debuut voor Liverpool kunnen maken tegen Burnley. Slot kreeg op de persconferentie in aanloop naar dat duel de vraag of het ook zover gaat komen.

'Beste spits ter wereld'

"Allereerst verdient de Zweedse manager Tomasson een groot compliment", antwoordde Slot. "Want hij haalt misschien wel de beste spits ter wereld binnen en heeft hem nodig voor zijn land. Hij begrijpt echter ook dat het opstellen van hem blessures kan opleveren, dus hij heeft goed voor de speler gezorgd en verdient daarvoor een groot compliment."

Isak kwam in het 2-2 gelijkspel met Slovenië helemaal niet in actie. Op bezoek bij Kosovo kwam de oud-Willem II'er als invaller binnen de lijnen, maar hij kon een pijnlijke 2-0 nederlaag niet voorkomen.

"We zullen Alex hetzelfde behandelen", aldus Slot. "Dus verwacht niet dat hij elke week 90 minuten zal spelen. Hij heeft de voorbereiding en de teamtrainingen gemist, dus we moeten hem geleidelijk opbouwen. Dat wordt een uitdaging, maar we hebben hem voor zes jaar vastgelegd, dus dit is waar de fans rekening mee moeten houden."

