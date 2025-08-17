De situatie rondom Alexander Isak is uitgegroeid tot een heuse transfersoap. De Zweedse international heeft zichzelf onmogelijk gemaakt bij Newcastle United. Inmiddels heeft Liverpool gigantisch hoog bod uitgebracht om hem binnen te halen.

Isak, die momenteel nog onder contract staat bij Newcastle United, is aan het muiten geslagen. De Zweed wil namelijk dolgraag een transfer naar Liverpool forceren. Hij traint inmiddels alleen en is niet meer betrokken bij de groep. Daarnaast zat hij ook niet op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen Aston Villa op zaterdag. Ook zou hij volgens Britse media zijn huis te koop hebben gezet.

Liverpool wil Isak en Isak wil Liverpool. Een transfer gaat echter nog niet zo makkelijk. De Reds moeten namelijk aan de eisen van Newcastle United voldoen. Iets wat nog niet wil lukken. Het eerste bod van Liverpool bedroeg 110 miljoen euro maar Newcastle wees dit onmiddellijk af. Volgens Teamtalk houdt de club vast aan een transfersom van ongeveer 174 miljoen euro.

Recordbedrag

Inmiddels heeft de club van Arne Slot een tweede bod uitgebracht. Volgens BeIN Sports-presentator Richard Keys is de Engelse kampioen bereid om 92 miljoen euro direct te betalen en nog eens 70 miljoen euro volgend jaar. Een astronomisch totaalbedrag van 162 miljoen euro.

Als de transfer onder deze voorwaarden doorgaat, spreken we over de duurste transfer in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Tot nu toe staat het record op de naam van Enzo Fernández, die in 2023 voor 125 miljoen euro werd opgepikt door Chelsea.

Wachten op vervanger

Liverpool wacht nu af tot Newcastle een vervanger voor Isak heeft gevonden voordat de deal wordt afgerond. Coach Eddie Howe heeft in een interview aangegeven dat Isak "niet te koop" is, maar gaf toe dat de uiteindelijke beslissing bij de club ligt.

"Ik denk dat alles in de weegschaal ligt. Ik heb al vaak gezegd dat hij een contract bij ons heeft. Hij is onze speler. De club neemt de beslissing over zijn toekomst. Ik weet niet wat die zal zijn. Natuurlijk heb ik een voorkeur. Ik wil het beste en sterkste team, maar ik wil ook spelers die echt voor deze voetbalclub willen spelen."

Complete spits

Isak geldt als een complete spits: snel, technisch sterk, doelgericht en gewend aan het spelen in een veeleisende competitie. Precies het type aanvaller dat Liverpool goed kan gebruiken in de plannen van Slot. De Zweed kan zowel als diepe spits spelen als in een meer dynamische rol, wat de aanvalslinie extra opties zou geven.

