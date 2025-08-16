De Premier League is dit weekend eindelijk begonnen, maar de aandacht gaat tijdens de duels vooral uit naar Diogo Jota. De Portugees van Liverpool kwam eerder deze zomer samen met zijn broer André Silva om het leven bij een auto-ongeluk. Nadat vrijdag zijn ploeg al op indrukwekkende wijze stilstond bij zijn dood, deed zijn oude werkgever Wolverhampton Wanderers dat zaterdag nog eens dunnetjes over.

Jota kwam op 3 juli om het leven bij een tragisch ongeluk. De dood van hem en zijn broer zorgde voor enorm veel verdriet in de voetbalwereld. Hij was bij het grote publiek vooral bekend als speler van Liverpool en het Portugese elftal, maar speelde ook jarenlang bij Wolverhampton Wanderers.

Bij de Premier League-club stond hij onder contract van 2017 tot en met 2020 en boekte hij grote successen. Zo promoveerde hij als huurling met Wolves naar de Premier League. Uiteindelijk verdiende hij een transfer naar Liverpool. Zijn club was hem echter niet vergeten en eerde hem op indrukwekkende wijze.

Favoriete liedje zorgt voor tranen

Vlak voor de aftrap van het duel tegen Manchester City werd een prachtig spandoek van Jota in het shirt van Wolves getoond. Ook was het nummer Fields of Gold van de zanger Sting te horen. Dat was geen toeval, het was namelijk het favoriete nummer van de Portugees. Het zorgde voor hevige emoties, onder meer bij de vrouw en ouders van Jota en andere betrokkenen die de wedstrijd bijwoonden.

i Het prachtige eerbetoon voor Diogo Jota bij Wolverhampton Wanderes © Getty Images

Veel fans hadden daarnaast een shirt met Jota achterop aan. Ook waren er binnen en buiten het stadion veel grote en kleinere eerbetonen aan de verongelukte voetballer. In de achttiende minuut werd er nog een minuut lang geapplaudiseerd voor de man die bij Wolves rugnummer achttien droeg.

Ook veel emotie bij Liverpool

Eerder dit weekend stond Liverpool al op emotionele wijze stil bij de aanvaller en zijn broer. Ook daar was een minuut stilde en werd Jota minutenlang toegezongen. Het zorgde na afloop bij tranen bij Mo Salah, die bij zijn goal zijn oud-ploeggenoot eerde. Dat deed Cody Gakpo eerder in de wedstrijd ook. De familie van Jota was bij de wedstrijd tegen Bournemouth (4-2 winst) op Anfield aanwezig.

Manchester City wint met ruime cijfers

Overigens was de wedstrijd er een om heel snel te vergeten voor Wolves. Bij Manchester City viel er meer te juichen. Het werd maar liefst 0-4, onder meer door twee goals van Erling Haaland en één van de Nederlander Tijjani Reijnders. Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank. Bij Wolves werd Ki-Jana Hoever al tijdig gewisseld.

