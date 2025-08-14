Liverpool-trainer Arne Slot stelt dat zijn ploeg nog een aantal zaken moet verbeteren richting de start van het Premier League-seizoen. De ploeg speelt vrijdagavond het eerste competitieduel tegen Bournemouth. "Het gaat goed, maar dat is niet genoeg."

Afgelopen weekend verloor Liverpool na strafschoppen van Crystal Palace in de Community Shield. "Tegen Palace kregen we vooral kansen tegen nadat we zelf de bal verloren", blikt slot terug op die wedstrijd. "Daarin moeten we verbeteren, dat is normaal. Zeker omdat er een paar basisspelers zijn vertrokken”

Er is nog verbetering nodig, vindt de trainer. “We zijn zo klaar als we kunnen zijn op dit moment. We zijn drie of vier basisspelers kwijtgeraakt en Ryan Gravenberch kan deze week niet spelen. Dus, als je de keeper niet meetelt, zijn vijf van de tien veldposities anders. Ik ben tevreden met de kwaliteit van ons spel met bal. Zonder bal is er nog werk aan de winkel. Het gaat goed, maar dat is niet genoeg, want de standaard hier is een 10."

Moeilijk seizoen

Slot denkt zijn ploeg het dit jaar lastiger gaat krijgen dan afgelopen seizoen. “Er zijn zoveel concurrenten die de competitie kunnen winnen, laat staan twee keer in een paar jaar, zoals wij en Man City hebben gedaan, die het zelfs nog beter deden. Het wordt moeilijker dan vorig seizoen, omdat onze belangrijkste concurrenten kwalitatieve spelers hebben aangetrokken", legt hij uit.

Liverpool heeft zelf ook flink ingekocht. Zo is er ook een akkord bereikt met Dominik Szoboszlai. “Maar hij heeft nog niet getekend. Zodra dat gebeurd is, kan ik er meer over zeggen.”

Jeremie Frimpong

Ook Oranje-international Jeremie Frimpong werd gehaald. Hij zal bij Liverpool de strijd moeten aangaan met rechtsback Conor Bradley. "Jeremie is misschien beter in één-tegen-één-situaties dan Conor”, aldus Slot daarover.

"Tegen wie van deze twee je ook speelt, als tegenstander weet je dat je op je hoede moet zijn voor hun aanvallende drive”, vervolgt Slot. "Dus misschien krijgt Mohamed Salah meer ruimte. Trent haalde het beste naar boven in Mo en we denken dat hetzelfde kan gebeuren met Conor en Jeremie."

De trainer verwacht een lastige eerste wedstrijd. “We beginnen tegen Bournemouth. Dat was misschien wel de meest intense ploeg in de competitie vorig seizoen qua speelstijl en loopvermogen. Daarna kwamen Newcastle en Arsenal. Zowel de ploeg als de manager zijn erg goed.”

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.