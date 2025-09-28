Arsenal heeft optimaal geprofiteerd van de eerste nederlaag van Liverpool in de Premier League. De Londenaren wonnen pas in de blessuretijd bij Newcastle United en het scheelde heel weinig of de Nederlandse kijkers hadden die goal nog gemist ook.

Liverpool verloor op zaterdag voor de eerste keer dit seizoen in de Premier League. De ploeg van Arne Slot won in de eerste paar speelrondes bijna elke wedstrijd door een late goal, maar uit bij Crystal Palace ging het juidt diep in blessuretijd mis voor de regerend landskampion. Arsenal, dat vorig jaar als tweede eindigde achter Liverpool kreeg daarmee de kans om het gat te verkleinen naar twee punten.

Arsenal draait het in de slotfase om

Sven Botman (Newcastle) en Jurriën Timber (Arsenal) hadden allebei een basisplaats en zij zagen hoe spits Nick Woltemade Newcastle in de 34e minuut uit een hoekschop op voorsprong kopte. Arsenal leek tegen duur puntenverlies aan te lopen, maar in de slotfase draaide de ploeg van Mikel Arteta het volledig om.

Het duurde tot de 84e minuut voordat Arsenal langszij kwam. Invaller Mikel Merino scoorde ook met zijn hoofd na een corner. Diep in blessuretijd sloeg Arsenal weer toe uit een hoekschop. Dit keer kopte Gabriel Magalhães raak.

Winnende goal maar net te zien op Viaplay

Die laatste goal in de 96e minuut hadden de Nederlandse kijkers op Viaplay overigens bijna gemist. Er werden acht minuten extra tijd toegevoegd aan het duel en toen er twee van verstreken waren, kregen zij ineens een scherm te zien met de boodschap 'bedankt voor het kijken'.

Op dat moment waren er dus nog zes minuten te spelen. Na ongeveer drie minuten drukte iemand op de juiste knop en was er weer beeld van de wedstrijd. Vlak daarna maakte Arsenal de winnende goal.

