Virgil van Dijk moest als aanvoerder van Liverpool zaterdag de eerste nederlaag van het seizoen slikken. Maar daags na de verliespartij tegen Crystal Palace wordt hij uit onverwachte hoek de hemel in geprezen. Zijn schitterende aanwezigheid tijdens het Gouden Bal-gala deed veel stof opwaaien.

Het uiterlijk van de Nederlandse verdediger kwam zondagavond flink onder de loep te liggen tijdens RTL Boulevard. Mode-expert Arno Kantelberg had louter lovende woorden over voor de kledingstijl van de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal. "Hij kleedt zich zoals hij voetbalt: elegant, functioneel en zonder franje", was zijn oordeel na het zien van diverse foto's en video's van Van Dijk in vrijetijdskleding. "Dat een voetbalshirt hem goed staat, wisten we al. Maar hij wordt ook buiten het veld steeds meer een stijlicoon", zei de presentator van het programma op RTL 4.

Vergelijking met Memphis Depay en Ronaldo

"Het gaat hem bijna moeiteloos af. Voetballers staan niet per se bekend als mode-iconen, maar er zijn er wel een paar die eruit springen. David Beckham, Cristiano Ronalo, onze eigen Memphis Depay bijvoorbeeld. Maar Van Dijk is dat allemaal niet (wat die drie andere voetballers wel zijn, red.). Hij is een soort gentleman. Hij heeft een kalmte over zich heen, een soort zelfbeheersing. Die kalmte straalt hij ook uit in zijn kleding."

'Hij hoeft niet te schreeuwen'

Wat Kantelberg opvalt aan Van Dijk, is dat hij vaak een wit t-shirt gebruikt als een soort canvas waar hij de rest van zijn stijl omheen bouwt. "Heel minimalistisch, met neutrale kleuren. Het schreeuwt niet bij hem en hij hoeft ook niet te schreeuwen, want hij heeft charisma." Volgens de mode-expert zie je dat terug in alles wat Van Dijk draagt, van zijn outfit tot zijn horloges en tassen. "Hij draagt veel van een Scandinavisch merk, dat ingetogen en minimalistisch is. Net als zijn voetbalstijl. Qua tassen draagt hij heel chique en serene exemplaren."

Jongensachtig

Tijdens de uitreiking van de Ballon d'Or, het jaarlijkse gala waarbij de beste voetballers worden uitverkozen, viel het pak van Van Dijk ook op. "Ik vind het heel fraai, hij houdt een beetje dat jongensachtige. Als voetballer heeft hij langzaam carrière gemaakt en dat is met zijn kleding eigenlijk ook zo. Hij glijdt er langzaam in."