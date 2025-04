'Arsenal werkt aan 200 miljoen pond transferoffensief in strijd om Premier League-titel'

Arsenal heeft de ambitie om de selectie te versterken en serieus mee te strijden om de Premier League-titel. De nieuwe sportief directeur, Andrea Berta, heeft een budget van 200 miljoen pond tot zijn beschikking en richt zich op drie sleutelposities om de ploeg naar een hoger niveau te tillen.

De eerste prioriteit voor Berta is het aantrekken van een verdedigende middenvelder, en daar ligt de focus op Martín Zubimendi van Real Sociedad. De 24-jarige Spanjaard heeft een transferclausule van 50 miljoen pond en wordt al geruime tijd gevolgd door Arsenal, aldus The Sun. Zubimendi zou de nodige stabiliteit kunnen bieden op het middenveld en is een speler die de ploeg zowel verdedigend als aanvallend kan versterken.

Scheids stapelt blunder op blunder bij Everton - Arsenal: wedstrijd is beëindigd maar gaat toch door Scheidsrechter Darren England had zaterdag bij Everton tegen Arsenal (1-1) niet zijn beste dag. De fluiter maakte een potje van de Premier League-pot. Beide teams waren na het duel furieus, maar vooral ook enorm verbaasd over zijn manier van klokkijken.

Aantrekken van Zweedse topspits

Daarnaast heeft Berta ook zijn zinnen gezet op Viktor Gyökeres, de topscorer van Sporting Lissabon. De Zweedse aanvaller heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug en zou ongeveer 84 miljoen pond kosten. Gyökeres moet Arsenal helpen om de aanvalslijn te versterken en doelpunten te blijven maken in de strijd om de titel.

De derde doelwit is de jonge buitenspeler Nico Williams van Athletic Bilbao. De Spanjaard heeft een prijskaartje van 49 miljoen pond en zou de aanval van de Gunners moeten verbreden. Volgens bronnen heeft Berta kort na zijn aanstelling al gesproken met de zaakwaarnemer van Williams, wat wijst op de serieuze interesse in de speler.

Zwangere vrouw van Arsenal-verdediger laat volgers smelten met babybuikje: 'Prachtig!' Het is niet alleen babyseizoen in de Formule 1, waar Max Verstappen binnenkort vader wordt, maar ook in het Engelse voetbal. De Engelse voetbalfans genieten van het komende vaderschap van Arsenal-verdediger en Engels international Ben White.

200 miljoen pond voor nieuwe aanwinsten

Arsenal staat momenteel in de top van de Premier League, maar heeft Liverpool voor zich in de titelrace. In de Champions League speelt de ploeg dinsdagavond haar eerste kwartfinale tegen Real Madrid. Deze zware uitdaging benadrukt de noodzaak voor versterkingen, vooral op het middenveld en in de aanval, om zowel in Europa als in de Premier League mee te strijden om de top.

Met een budget van 200 miljoen pond heeft Berta de ruimte om deze versterkingen binnen te halen. Het vertrek van enkele spelers zoals Jorginho, Thomas Partey en Kieran Tierney creëert extra ruimte op de loonlijst voor nieuwe aanwinsten. Ook zou de verkoop van Oleksandr Zinchenko en Leandro Trossard Arsenal in een betere financiële positie kunnen brengen. Het wordt een drukke zomer voor de sportief directeur, die hoopt dat deze versterkingen de ploeg dichter bij de langverwachte Premier League-titel kunnen brengen.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.