Scheids stapelt blunder op blunder bij Everton - Arsenal: wedstrijd is beëindigd maar gaat toch door

Scheidsrechter Darren England had zaterdag bij Everton tegen Arsenal (1-1) niet zijn beste dag. De fluiter maakte een potje van de Premier League-pot. Beide teams waren na het duel furieus, maar vooral ook enorm verbaasd over zijn manier van klokkijken.

In de slotfase floot England af, terwijl er nog een halve minuut gespeeld moest worden in de blessuretijd. Vooral de spelers van Everton tekenden protest aan tegen het te snelle laatste fluitsignaal.

Zij hadden namelijk net een vrije trap verdiend, die door het besluit van de scheids geen doorgang kon vinden.

Een heel apart einde bij 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐭𝐨𝐧 - 𝐀𝐫𝐬𝐞𝐧𝐚𝐥... 😲



93:50 - Scheidsrechter fluit te vroeg af

94:39 - Everton mag toch nog vrije trap nemen

94:47 - Nu wel eindsignaal, geen counter Arsenal#PremierLeague #Everton #Arsenal pic.twitter.com/MZu2BjpFpR — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 5, 2025

Klok

De scheids liet zich overreden, mede ook doordat hij nog eens goed op zijn klokje keek. De wedstrijd ging toch door. De vrije trap leverde Everton niet zoveel op, waarna de keeper van Arsenal de bal een loei gaf en dat het begin leek van een veelbelovende counter.

De spelers van Everton waren namelijk nog op de helft van Arsenal, zodat er aardig wat ruimte lag richting het doel van de club uit Liverpool.

England had geen interesse meer in het verloop van de aanval van The Gunners. Weer floot hij af, ditmaal naar de zin van Arsenal-spelers net even te vroeg. Nu verzamelden zij zich om de ref heen. Hij had er nu echt helemaal genoeg van en bleef bij het besluit om de partij definitief te stoppen.

Blind

Grappenmakers hebben inmiddels de pagina op Wikipedia over England aangepast. Er staat nu: "Darren England (geboren op 23 december 1985) is een scheidsrechter in de Premier League. Hij was de eerste blinde scheidsrechter die promotie maakte in de geschiedenis van het voetbal, in augustus 2020."

"Hij is het hulpje van Howard Webb, die het legendarische PGMOL [de organisatie voor scheidsrechters] runt, en van de corrupte voetbalbond FA, een organisatie die clowns aanstelt voor het amusement dat ze leveren, voor de krantenkoppen die ze veroorzaken en om deze prachtige sport kapot te maken. Ook hebben ze een blinde haat jegens Arsenal."

