Curaçao wist tegen ieders verwachting een plekje te bemachtigen in de ballenbak voor de aankomende WK-loting. In Sportnieuws.nl De Maaskantine fantaseert Cor Pot erop los hoe zijn ideale pad richting én op het WK eruit ziet. "Dan heb je waarschijnlijk een uitverkocht huis", zegt de assistent-coach van het kleine eilandje.

De plaatsing van Curaçao voor het WK voetbal was een stunt van jawelste. Als kleinste land ooit gaat Dick Advocaat met zijn assistent Pot komende zomer afreizen naar de VS, Canada en Mexico. "We hebben nog niets gedaan qua voorbereiding", vertelt Pot in de podcaststudio van Sportnieuws.nl. "Echt op zijn Curaçaos, let it be", vult presentator Robert Maaskant grappend aan.

'Uitverkocht huis'

Toch heeft de 74-jarige oefenmeester al wel voor ogen hoe zijn ideale voorbereiding eruit ziet. "In maart willen we twee oefenwedstrijden spelen. We hebben al wat aanbiedingen gekregen." Welke landen dat zijn, wil hij niet kwijt. Op de vraag welke tegenstanders Pot hoopt, neemt de rechterhand van Advocaat geen blad voor de mond. "Ik zou het leuk vinden, ik weet niet of het haalbaar is, om in de Kuip te spelen tegen Kaapverdië."

Volgens Pot kan dat affiche veel losmaken in Nederland. "We hebben zoveel Kaapverdianen hier (Rotterdam, red) en ook mensen uit Curaçao, dan heb je waarschijnlijk een uitverkocht huis." De voetbalbond van Curaçao lag een aantal jaren geleden financieel op zijn gat. Daarom is het belangrijk dat de oefenwedstrijden in aanloop naar het WK ook wat opleveren voor het eiland, zo legt Pot uit. "Het liefst drie tot vijf ton."

Veelbesproken oefeninterland

Een wedstrijd die zeker lucratief zal worden, is er een tussen het Nederlands elftal en Curaçao. Iets wat Pot wel ziet zitten én gebeuren. "Een uitzwaaiwedstrijd tegen Nederland zou ik heel leuk vinden. Ik denk dat ze bij ons al wel gebeld hebben."

Het Nederlands elftal speelde in het verleden slechts eenmaal tegen Curaçao. In 1958 eindigde een oefenduel in 8-1 voor Nederland. Oranje oefende ook tweemaal tegen de Nederlandse Antillen. In 1960 werd het 0-0 en in 1962 8-0 voor Nederland.

'Dat zou toch geweldig zijn'

Volgens Pot gaat Curaçao niet naar het WK om alleen te figureren. Zo ziet hij kansen omdat de acht beste nummers drie van de groep ook doorgaan naar de knock-outfase. "Dus als je één wedstrijd wint, maak je al kans. Je zult maar doorgaan als het kleinste land van het toernooi. Dat zou toch geweldig zijn. Ik vind wel dat je de ambitie moet hebben om een rondje door te gaan, dat hebben de spelers ook."

WK-loting

In Washington start vrijdagavond 5 december om 18.00 uur de loting van de groepsfase van het WK voetbal. Curaçao gaat de loting in vanaf pot 4. Ook Nederland (pot 1) krijgt dan de tegenstanders te horen, plus de speelsteden waarin zij zullen gaan spelen.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine komt Cor Pot langs. De George Clooney van de Meent was de afgelopen tijd veel in de media, niet geheel onterecht, want Cor zit in de staf van het wonderelftal van Curacao dat een WK-ticket veilig stelde. Met jarenlange ervaring als speler, trainer en assistent gaan we de diepte in over zijn tijd in Rusland, zijn carrière als speler, zijn trainerscarrière en de daarbij horende aanvaring met Louis van Gaal en zijn relatie met Dick Advocaat. Beluister 'm via Spotify, één van jouw favoriete luisterkanalen of YouTube.