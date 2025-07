Ruben van Bommel is de nieuwe buitenspeler van PSV die de hoge verwachtingen mag gaan waarmaken. De transfersom liegt er niet om en hij zal er gelijk moeten staan, gezien de uitgaande transfers bij de Eindhovenaren. Van Bommel weet zeker dat het beste van hem nog moet komen: "Als ik dat doe, dan pas kan ik mijn beste niveau aantikken."

Echt vakantie had Van Bommel niet om op te laden voor het nieuwe seizoen. Het EK met Jong Oranje was nog niet klaar of hij zat al in de PSV-wervelwind. Binnen een mum van tijd was de transfer rond, voor zijn gevoel. Nu staat hij alweer op het trainingsveld, terwijl zijn teamgenoten van Jong Oranje nog vakantie vieren. "Maar met AZ zou ik nog vroeger beginnen, dus het is goed zo", lacht hij in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

Geen bal gaat mis

De eerste dagen bij PSV bevallen goed voor Van Bommel, die al verschillen merkt. "Ik wist van tevoren dat het niveau hoger zou zijn. Dus dat is ook logisch. Je hebt gewoon meer spelers met kwaliteit." Dat merkt hij vooral op de training. "Je ziet simpelweg minder misgaan. Dus in een positiespel zie je op een lager niveau de bal verkeerd gespeeld worden, dat zie je hier niemand doen. Het gaat ook allemaal sneller. De spelers zijn meer fysiek."

De gym in

Met het aanpassen op fysiek gebied zal de 20-jarige Van Bommel weinig moeite hebben. Hij wordt geroemd met zijn imposante fysiek voor een buitenspeler: lang, sterk én ook nog snel. "Die ontwikkeling is in de laatste jaren snel gegaan. Het is normaal als het tussen je 18e en 20e vanzelf gaat, maar ik wist wel dat het in mijn voordeel kon zijn als ik eraan zou gaan werken."

En dat deed Van Bommel. Hij ging de sportschool in en hield er een strak regime op na. "Voeding, slaap, alles wat er bij komt kijken. Ik moest wel gericht trainen, want ik wilde ook mijn snelheid behouden."

NIet te vergelijken

Fysieke, snelle en lange buitenspelers, daar heeft PSV wel ervaring mee. Cody Gakpo is de laatste die in die categorie past. Van Bommel snapt ergens de vergelijking wel. Nu moet de zoon van PSV-legende Mark van Bommel Noa Lang gaan opvolgen. "Wij zijn totaal andere spelers, zeker op het veld. Hij is meer gefocust op de kleine ruimtes, ik ben meer een speler die diep loopt. We zijn haast niet te vergelijken."

Vergelijkingen met zijn vader wil hij ook niet zien. "Tuurlijk in mijn karakter wel, maar dat is ook wel de bedoeling volgens mij", lacht hij. "Met mijn opa, Bert van Marwijk, valt dan beter te vergelijken. Omdat hij ook buitenspeler was."

Toch is Van Bommel er vrij zeker van dat hij een meerwaarde gaat zijn voor PSV. "Zeker. Als je kijkt naar hoe PSV gespeeld heeft, dat is heel dominant in de Eredivisie. Dat spreekt me zeker aan. Dat voetbal past bij mij, ik denk als je kijkt naar het hoge druk zetten… dat is het fijnste voor een aanvaller."

Doelen dit jaar

Nog maar net aangekomen weet Van Bommel ook al gelijk waar hij aan wil werken, om nog beter bij het niveau van PSV te passen. "Ik denk als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, dat ik niet over een lange periode echt topfit geweest. Of dat ik echt een lange periode speel. Dus in het eerste jaar kwam ik nog weleens op de bank te zitten. Als ik dat vol kan houden, dat ik dan pas echt mijn beste niveau kan aanraken."

Een mooie vuurdoop gaat hij in ieder geval krijgen bij PSV, gelijk voor het echie. De eerste officiële wedstrijd voor de jonge vleugelspeler wordt de Johan Cruijff Schaal. En dát op zijn verjaardag. "Het is ook tegen Go Ahead Eagles. Daar wil ik na vorig jaar (de verloren bekerfinale met AZ, red.) heel graag van winnen."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.