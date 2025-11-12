Directeur voetbalzaken Max Huiberts vertrekt na dit seizoen bij AZ, meldt de club. Hij was ruim tien jaar en elf seizoenen werkzaam bij de Alkmaarders, maar nu wil hij meer tijd voor zijn gezin. "Ik ben ontzettend dankbaar'.

"Ik voel dat het tijd is om deze zomer, na elf zeer mooie maar intensieve seizoenen, het stokje over te dragen", laat Huiberts via de club weten. "Deze rol vraagt volledige toewijding en ik merk dat na dit seizoen het moment is gekomen om ook van andere dingen te gaan genieten." Huiberts stopt per 1 juli 2026 officieel.

Huiberts denkt dat hij de club met een goed gevoel kan achterlaten. "AZ is, dankzij de vele prettige en kundige professionals, een geweldige club met een sterk fundament en een veelbelovende toekomst. De club is in goede en bevlogen handen bij Merijn Zeeman, de Raad van Commissarissen en vele andere professionals. AZ verdient iemand die de komende jaren over een langere periode dezelfde energie erin kan steken. Ik merk aan mijzelf dat de behoefte ontstaat om meer tijd voor mijn familie te nemen en na dit seizoen wat afstand te nemen van de voetbalwereld."

'Stabiele thuissituatie'

“Ik hecht eraan te zeggen dat ik daarnaast mijn gezin ontzettend dankbaar ben", vervolgt hij. "Zoals ik vaker heb gezegd, heb je in dergelijke intensieve rollen in de voetbalwereld een stabiele en begripvolle thuissituatie nodig. Zij hebben mij al die jaren gesteund in een functie waarin je continu met voetbal bezig bent. Nu is het ook tijd om iets aan hen terug te geven”, besluit Huiberts.

In de afgelopen jaren speelde AZ bijna elk jaar in de groepsfase van een Europees toernooi en haalde het team in 2023 de halve finale van de Conference League. Ook won de club in 2023 de Youth League.

Opvolger

Algemeen directeur Merijn Zeeman noemt Huiberts een vakman pur sang. "Zijn trackrecord als directeur voetbalzaken is indrukwekkend. Dat maakt het ook vervelend om te beseffen dat zijn tijd bij AZ eindig gaat zijn. Hij maakt het seizoen met volle overgave af, wat ons tijd en ruimte biedt om na te denken hoe wij de voetbaltechnische leiding willen invullen."

