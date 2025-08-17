Tussen de Europese verplichtingen door heeft AZ in de Eredivisie puntenverlies geleden tegen FC Volendam. Het Noord-Hollandse onderonsje eindigde in 2-2.

AZ begon het seizoen met een overtuigende 4-1-zege op FC Groningen, terwijl Volendam in Heerenveen (1-1) het eerste punt binnenhaalde. Beide ploegen wilden deze goede start doortrekken.

Trainer Maarten Martens nam Jordy Clasie weer op in de basis. De aanvoerder wordt dit seizoen rustig gebracht en ontbrak nog in het Europese duel met FC Vaduz. Ook Troy Parrott stond in de basis, waardoor Mexx Meerdink plaats moest nemen op de bank.

Eerste helft

Het openingsdoelpunt kwam op naam van Volendam, na een fout van AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. Hij verdedigde in de 7e minuut slordig uit, waarna de bal via een aantal schijven voor de voeten van Aurelio Oehlers belandde die van dichtbij raakschoot. Tien minuten later kwam AZ alweer langszij: Ibrahim Sadiq kopte raak uit een voorzet van Sven Mijnans.

Tweede helft

Na rust bracht Martens Mexx Meerdink in voor Mijnans. Niet veel later kwamen de Alkmaarders op voorsprong toen Troy Parrott, na een voorzet van Kees Smit, zijn derde competitiegoal van het seizoen maakte: 1-2. Toch wist Volendam nog gelijk te maken. Xavier Mbuyamba kopte raak en opnieuw zag keeper Owusu-Oduro er niet goed uit: 2-2. Dit werd tevens ook de eindstand.

Door dit resultaat staat AZ nu op de vijfde plaats met zes punten. FC Volendam moet het doen met de elfde plaats.

De Alkmaarders reizen donderdag af naar Bulgarije voor het play-offduel in de Conference League tegen Levski Sofia.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.