AZ staat weer met beide benen op de grond. De ploeg uit Alkmaar kwam zaterdagavond niet verder dan een 3-1 verlies bij PEC Zwolle. Woensdag zorgden ze nog voor een grote stunt in het bekertoernooi.

AZ heeft maar weer eens laten zien dat het vaak wisselvallig is. De ploeg van Maarten Martens speelde drie dagen terug tegen Ajax nog de sterren van de hemel (6-0). Maar in Zwolle was het weer ondermaats. AZ verloor met 3-1 van PEC.

Uitvallen Mijnans

Voor de Alkmaarders ging de wedstrijd van kwaad tot erger. Nadat ze binnen het half uur al met 2-0 achter stonden, zagen ze vlak voor rust ook nog een van hun sterspelers uitvallen. Aanvoerder Sven Mijnans leek een blessure aan zijn voet over te houden na een duel. Hij moest het veld hinkend verlaten tijdens zijn vroegtijdige wissel.

Directe goal uit hoekschop

In de 75e minuut leefde AZ uit het niets op. Peer Koopmeiners krulde vanuit een hoekschop in een keer de bal binnen achter de Zwolse doelman, die er niet goed uitzag. Het stadion bleef echter muisstil na het doelpunt. De meegereisde aanhang van AZ had in eerste instantie niet door dat de bal over de lijn was.

In de 84e minuut konden de AZ-supporters wel juichen. Echter was dit van korte duur. Jizz Hornkamp leek zijn eerste doelpunt voor AZ te maken. Maar de assistent stak meteen zijn vlag in de lucht voor buitenspel. De VAR gaf hem uiteindelijk gelijk.

Uitblinker Namli

De beste man op het veld in Zwolle was Younes Namli. De Deense buitenspeler keerde afgelopen winter voor de derde keer terug bij PEC. Namli was in zijn tweede wedstrijd na zijn terugkeer gelijk belangrijk. Bij de 1-0 gaf hij een weergaloze lange bal die uiteindelijk de assist opleverde. Ook de 2-0 was op het conto te schrijven van de 31-jarige voetballer. Na zijn trap scoorde PEC hun eerste doelpunt uit een hoekschop van het seizoen. Namli verliet in de 71e minuut het veld met een staande ovatie van het Zwolse publiek.

