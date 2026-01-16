AZ zal het in de tussenronde van de Conference League opnemen tegen het Armeense FC Noah, dat momenteel vijfde staat in de Armeense competitie. De Alkmaarders spelen op 19 februari eerst een uitwedstrijd in Jerevan. De return is een week later in het AFAS Stadion.

De ploeg van trainer Maarten Martens werd tijdens een loting op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon gekoppeld aan de club uit Armenië. AZ eindigde als veertiende in de poulefase. De beste acht clubs plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales. De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen AZ en FC Noah stuit in de achtste finale op Sparta Praag of AEK Athene.

Voordat de Europese duels plaatsvinden voor de Alkmaarse ploeg, staan er eerst nog zes Eredivisie-wedstrijden te wachten. Aankomende zaterdag gaat de ploeg van Martens op bezoek bij PEC Zwolle. Vervolgens wachten Excelsior (twee keer), Telstar, NEC en Ajax. Deze week stuntte AZ in de KNVB Beker door laatstgenoemde met liefst 6-0 uit te schakelen. Net als de Armeense tegenstander, staat de Alkmaarse ploeg momenteel vijfde in de competitie.

Tussenronde

In de league phase van de Europese competitie wist AZ niet altijd te overtuigen. Tegen het Poolse Jagiellonia Bilaystok werd er medio december gelijk gespeeld in eigen huis. De ploeg van Martens eindigde uiteindelijk op de veertiende plek, ver buiten de top acht, waardoor het niet rechtstreeks is geplaatst voor de achtste finales en dus een tussenronde moet spelen. Daarbij kon het FC Noah of of FK Drita (Kosovo) loten. In Nyon werd AZ uiteindelijk aan eerstgenoemde gekoppeld.

