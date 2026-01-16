De loting van de kwartfinale van de Eurojackpot KNVB Beker is vrijdagavond bekendgemaakt. AZ kan zich opmaken voor een grote kraker. Hier lees je de vier duels.

Vrijdag was de loting voor de kwartfinales, maar nog niet alle kwartfinalisten zijn bekend. NEC speelt dinsdag nog de uitgestelde wedstrijd tegen De Treffers in de KNVB Beker. De overige zeven ploegen zijn wel bekend. Dat zijn FC Twente, PSV, Telstar, Go Ahead Eagles, AZ, Sc Heerenveen en FC Volendam.

Loting

AZ - FC Twente

De Treffers/NEC - FC Volendam

Telstar - Go Ahead Eagles

PSV - Sc Heerenveen

Pittige loting AZ

Het is voor AZ wederom een zware loting op papier. Maar dat ze daarmee om kunnen gaan, hebben ze in de achtste finale wel duidelijk gemaakt. Ze wonnen met 6-0 van Ajax in eigen huis, waar ze nu weer mogen spelen. Troy Parrott was daar de held met een hattrick. Owen Wijndal eerder de schlemiel: de Ajacied kreeg een rode kaart na een grove charge op Wouter Goes.

De ploeg van Maarten Martens moet weer op bezoek in de KNVB Beker. Het is al de zevende keer op rij dat AZ een uitduel speelt in het toernooi.

Sowieso was het een bijzondere dag voor AZ. De Alkmaarders hadden eerder op de dag ook al een loting achter de rug. In de tussenronde van de Conference League werden zij gekoppeld aan het Armeense Noah FC. De ploeg staat momenteel vijfde in de Armeense competitie.

PSV

Huidig koploper PSV mag in eigen huis spelen tegen sc Heerenveen. De Friezen maken dus de verre reis naar Eindhoven en zullen niet blij zijn met de loting. Ook vindt in de kwartfinale van de beker de strijd der keepers plaats. Het Go Ahead Eagles van penaltykiller Jari De Busser neemt het op tegen het Telstar van de uitstekend keepende Ronald Koeman Jr.

De duels in de achtste finales verliepen als volgt. FC Twente won met 1-2 van FC Utrecht, PSV won met 1-4 op bezoek bij FC Den Bosch, Telstar won met 1-3 van Almere City en bereikte voor het eerst in 24 jaar de kwartfinale van de KNVB Beker, titelhouder Go Ahead Eagles won na penalty's van Heracles, Sc Heerenveen speelde 3-1 tegen RKC Waalwijk en FC Volendam won met 1-2 van Sparta.