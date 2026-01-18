AZ heeft hoofdcoach Maarten Martens ontslagen. De Alkmaarders wonnen eerder deze week nog met 6-0 van Ajax, maar de 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle kost Martens de kop. Leeroy Echteld maakt het seizoen af als trainer van het eerste elftal.

Martens werd in januari 2024 aangesteld bij AZ als hoofdcoach nadat Pascal Jansen het veld moest ruimen, maar het avontuur van de Belg als eindverantwoordelijke eindigt dus al na twee jaar. De club houdt hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten in de competitie. AZ staat daar in de Eredivisie na de 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle op de achtste plek met 28 punten uit achttien duels.

AZ beleeft onder Martens een wisselvallig seizoen. Zijn ploeg haalde eerder deze week bijvoorbeeld nog flink uit tegen Ajax in de KNVB Beker. Het werd liefst 6-0 in het voordeel van de Alkmaarders, die zich daarmee voor de kwartfinales plaatsten. AZ zit ook nog in de Conference League. Het eindigde in de groepsfase op een teleurstellende veertiende plek en moet daardoor de tussenronde spelen. AZ treft daarin het Armeense FC Noah.

Teleurstelling bij Martens

De Belg reageert via een officiële verklaring op de website van AZ: "Natuurlijk is het ontzettend jammer en ben ik enorm teleurgesteld momenteel. Hoewel het besluit nog vers is, kijk ik toch al met heel veel trots en waardering terug op de afgelopen twee jaar die ik hoofdtrainer mocht zijn bij deze mooie club. Samen met de selectie, staf en andere betrokkenen rondom het team hebben we dagelijks keihard gewerkt om voor het maximaal haalbare te gaan. Helaas stopt het hier nu voor mij."

'Er zit meer potentie in de selectie'

Max Huiberts, Directeur Voetbalzaken van AZ, verklaart waarom de keuze is genomen om Martens weg te sturen: “We hebben met z’n allen de sterke overtuiging dat er meer potentie in deze selectie zit, dan dat we de afgelopen periode hebben teruggezien. We hebben met elkaar veelvuldig geanalyseerd en geëvalueerd wat er beter moest."

Daar kwam een duidelijk conclusie uit: "Helaas hebben we te weinig stabiliteit en vooruitgang gezien. Dat heeft ons genoodzaakt dit zeer moeilijke besluit te nemen. Maarten is namelijk een professional en bovendien een heel prettige persoonlijkheid. Wij willen Maarten bedanken voor de afgelopen ruim viereneenhalf jaar dat hij bij AZ trainer was, eerst bij Jong AZ en later bij de A-selectie.”

Opvolger Martens

AZ kiest er voor om Echteld voor de rest van het seizoen aan te stellen en gaat ondertussen dus op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. De 57-jarige Echteld was de afgelopen twee seizoenen trainer van Jong AZ en vervulde ook de rol van assistent-coach bij Jong Oranje. Hij is vanaf maandag de eindverantwoordelijk bij het eerste van AZ.

