Quinten Timber werd door Feyenoord-coach Robin van Persie op de bank gehouden voor de wedstrijd tegen Sparta. De middenvelder mocht wel invallen, maar kon niet voorkomen dat Feyenoord met 4-3 verloor. Timber haalde na afloop in een duidelijk interview keihard uit naar zijn hoofdtrainer.

Het is het hele seizoen al onrustig rond Timber. De Feyenoorder beschikt over een aflopend contract en Van Persie ontnam hem aan het begin van het seizoen de aanvoerdersband. De middenvelder moest tegen Sparta op de bank beginnen en Van Persie legde voor de wedstrijd uit dat hij meer van hem verwacht.

Die woorden schoten in het verkeerde keelgat bij Timber, want hij verscheen na de 4-3 nederlaag tegen Sparta plotseling voor de camera van ESPN. Daar waren ze zelf ook verrast dat hij een interview gaf, maar al snel bleek waarom. Timber was namelijk woedend over de manier waarop hij door zijn trainer was neergezet.

'Er is wel een grens'

"Ik vind het jammer dat het zo moet gaan", vertelde Timber. "Het is nu al een paar keer gebeurd dat de trainer de speler niet in bescherming neemt, in dit geval bij mij een paar keer. Er is wel een grens, dit gebeurt nu weer. Iedereen op de club weet dat ik altijd alles geef op de trainingen en de wedstrijden. Zelfs als ik op rechtsback moet spelen, doe ik dat voor de club. Het lijkt wel een poppenkast zo, dat ik niets doe. Er is veel gaande, daar komt veel emotie bij kijken. Ook met de supporters die niet blij met me zijn. Er komt veel emotie los en dat is nooit leuk."

"Laten we niet doen alsof ik een jongen ben die niet werkt en niets doet. Dat moet wel duidelijk zijn. Ik vind het teleurstellend dat het zo gezegd wordt. Het is niet de eerste keer. Ik laat het de eerste en tweede keer glijden, maar als het voor de derde keer gebeurt, moet ik voor mezelf opkomen en dat doe ik nu", vervolgde de Feyenoord-middenvelder.

Timber vertrekt waarschijnlijk snel

Timber heeft naar eigen zeggen altijd de insteek gehad dat Feyenoord iets aan hem zou verdienen en dus lijkt hij deze winter al te gaan vertrekken. "De kans is groot dat er iets gaat gebeuren de komende dagen. Er is inderdaad veel beweging, dat is puur om de reden wat ik net zei: ik wil niet gratis weggaan. Dit kon weleens mijn laatste wedstrijd in De Kuip zijn en dat wist ik ook. Het is zuur dat je weer verliest en extra pijnlijk dat het in de laatste minuut gebeurt, maar laat er geen twijfel over bestaan dat ik mijn best doe."

De voetballer sloot af met nog een sneer naar zijn trainer: "Je kan iets vinden, maar zeg het dan in mijn gezicht. Als jij (ESPN-verslaggever Hans Kraay jr., red.) de vraag niet stelt, hoeft hij het niet te zeggen. Soms kan je een speler in bescherming nemen in plaats van alles te zeggen. Dit was de grens dus daarom sta ik ook hier."

Reactie Van Persie

Van Persie zat op het moment van de uitspraken van Timber bij de persconferentie en werd daar dus direct naar gevraagd. "Ik herken dat niet", zei Van Persie. "Ik heb niet de illusie dat er iedere dag 25 spelers fluitend naar huis gaan. Maar ik heb een goede werkrelatie met mijn spelers. Ik beoordeel mijn spelers op wat ik zie in wedstrijden. Ze mogen fouten maken. Maar ik wil wel zien dat ze de intentie hebben om mee te verdedigen en alles te geven. Anders stel ik een keer andere spelers op. Dat vind ik het een logisch gevolg dat hij op de bank belandt."

Van Persie ziet geen toekomst meer voor Timber na zijn uitlatingen. "Als je het aan mij vraagt niet, maar ik ben niet de enige die daar overgaat. Ik denk ook wel dat er een oplossing komt."

