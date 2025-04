FC Barcelona reageert op bizarre klacht: kans op puntenaftrek dreigt

FC Barcelona heeft van zich laten horen na een opvallende klacht van een tegenstander. Eind maart werd er gewonnen van Osasuna (3-0), maar dat duel heeft een flink staartje gekregen. De bezoekers meenden namelijk dat de Catalanen zich niet aan de regels hebben gehouden.

Hoe zat het ook alweer? Barcelona won het duel op 27 maart met 3-0. De wedstrijd stond eigenlijk al eerder gepland, maar ging toen na het plotse overlijden van de clubarts vlak voor de aftrap toch niet door. Uiteindelijk vond het treffen dus eind maart plaats.

Speler zou niet mee mogen doen

Na de 3-0 zege leek er niets aan de hand, totdat Osasuna een klacht indiende bij de Spaanse voetbalbond. Dat had te maken met het meespelen van Inigo Martinez. De Spanjaard speelde mee in het duel, maar dat mocht volgens Osasuna niet. Hij verliet namelijk enkele dagen daarvoor het Spaanse nationale elftal wegens een blessures. Volgens de regels die ooit zijn opgesteld mag je dan eigenlijk vijf kalenderdagen niet meedoen met je club.

Dat gebeurde wel en daarom tekende Osasuna beroep aan tegen de uitslag, die volgens hen dus onrechtmatig zou zijn. Daar is Barcelona het echter niet mee eens.

Zij stellen dat de regel alleen geldt voor een speler als hij zich voorafgaand aan de interlandperiode afmeldt. In het geval van Martinez is dat niet het geval. Hij zou zich namelijk gewoon bij de nationale ploeg hebben vertoond, maar na een onderzoek door de arts daar weer naar huis zijn gestuurd. In dat geval mag je volgens Barcelona, als je fit bent, gewoon voor je club uitkomen

Voorlopig wachten beide ploegen nog even in spanning af. De beslissing wordt waarschijnlijk volgende week pas gemaakt. Mocht Barcelona ongelijk krijgen, dan heeft het een groot probleem. Het kan namelijk resulteren in een reglementaire nederlaag of een puntenaftrek. Als dat het geval is, dan verliest het waarschijnlijk de koploper waarschijnlijk de nipte voorsprong van drie punten op nummer twee Real Madrid in de competitie.

