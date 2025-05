'Omstreden, huilende Argentijnse doelman staat voor droomtransfer: Manchester United en Barcelona in de race'

Emiliano Martinez lijkt na dit seizoen Aston Villa mogelijk te gaan verlaten. Tijdens de laatste thuiswedstrijd nam hij emotioneel afscheid van de fans, wat de geruchten over zijn vertrek aanwakkert. Ondanks het verlengen van zijn contract tot medio 2029 is nog niets zeker over zijn toekomst, maar een droomtransfer lonkt.

Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur speelde Martinez een belangrijke rol in de 2-0 overwinning van Aston Villa. Na het eindsignaal kon hij zijn tranen niet bedwingen en richtte zich emotioneel tot het publiek op Villa Park.

Zijn ontroerde afscheid, na een seizoen vol ups en downs, versterkte de geruchten dat hij Villa binnenkort zal verlaten. De zege was cruciaal, want als Villa vijfde eindigt in de Premier League, maakt de club kans op deelname aan de Champions League via de play-offs.

Topclubs azen op Emiliano Martinez

Volgens het Argentijnse televisiekanaal DSports en het Britse The Sun heeft de 32-jarige doelman al aanbiedingen ontvangen van meerdere Europese topclubs. Bij Manchester United zoekt de clubleiding een betrouwbare vervanger voor de wisselvallige André Onana.

Ook FC Barcelona toont interesse. Hoewel Marc-André ter Stegen hersteld is van zijn zware blessure en teruggekeerd is, werd Wojciech Szczesny in de tussentijd als tijdelijke oplossing gezien. Barça zou Martinez overwegen mocht de situatie rond hun keepers veranderen.

Martínez: held in Argentinië, omstreden in Nederland

Martinez geniet wereldwijd veel respect, maar is in Nederland bij veel voetbalfans omstreden. Tijdens het WK 2022 in Qatar speelde hij een cruciale rol in het behalen van de wereldtitel voor Argentinië, mede dankzij zijn indrukwekkende penaltyreeks. Hij werd destijds uitgeroepen tot doelman van het toernooi.

Tegelijkertijd betekende dat voor veel Nederlandse supporters een bittere nasmaak, omdat Nederland in de halve finale werd uitgeschakeld na een zenuwslopende strafschoppenserie waarin Martinez uitblonk, wat hij later in de fianle dunnetjes overdeed. Bekend om zijn bijzondere trekjes en strijdlust, haalt hij op het veld alles uit de kast om te winnen, wat hem zowel geliefd als gehaat maakt.

i Emiliano Martinez zorgt op het WK voetbal in 2022 voor veel woede, zoals hier met dit obsceen gebaar. ©Getty Images

Aston Villa houdt stevig vast aan waardevolle keeper

Naast het Europese interessecircus heeft Martinez ook een lucratief aanbod uit Saoedi-Arabië ontvangen. Toch zal Aston Villa niet zonder slag of stoot afstand doen van hun sluitpost, die pas recent zijn contract verlengde. Een forse transfersom zal nodig zijn om de ervaren keeper los te weken uit Birmingham.

