Barça-fan laat Vinicius Junior koken van woede met strandbal in El Clásico

Alsof een pijnlijke nederlaag in El Clásico nog niet genoeg was, kreeg Vinicius Junior in de slotfase van de wedstrijd ook nog een persoonlijke tik te verwerken. Een oplettende Barça-fan wist precies hoe hij de Braziliaan op de kast moet jagen en deed dat op ludieke wijze.

El Clásico stelde ook deze keer niet teleur: een doelpuntrijk spektakelstuk eindigde in een 4-3 overwinning voor FC Barcelona, dat daarmee voor de vierde keer op rij rivaal Real Madrid versloeg. Barça keek al vroeg in de wedstrijd tegen een 0-2 achterstand aan, maar toonde veerkracht en draaide het duel volledig om. Via een indrukwekkende comeback kwam het op 4-2, waarna Real in de slotfase nog de 4-3 maakte. Al was het te laat om Barcelona nog te stoppen.

Op het veld was de spanning al om te snijden, maar langs de zijlijn gebeurde iets wat minstens zoveel stof deed opwaaien. Terwijl Vinicius met een blessure naar de kant moest en Real het duel uit handen zag glippen, besloot een Barça-fan nog wat extra zout in de wond te strooien.

Spektakelstuk in El Clásico: FC Barcelona zet reuzenstap naar titel ondanks hattrick Kylian Mbappé Ook in Spanje is het slot van de competitie zenuwslopend. Mede daardoor werd er reikhalzend toegekeken naar El Clásico dit weekend. FC Barcelona ontvangt Real Madrid en de bezoekers moeten winnen om de titelstrijd spannend te houden. Het duel leverde, net zoals de laatste partijen van Barca, veel vuurwerk op.

Strandbal raakt gevoelige snaar

Vlak voor tijd verliet Vinicius het veld met een enkelblessure. Terwijl hij strompelend richting de dug-out liep, trok een fan net achter hem op de tribune de aandacht: een opblaasbare strandbal werd pontificaal omhoog gehouden in de richting van de Braziliaan. Een opvallende actie en zeker geen toeval.

De strandbal verwees naar Vinicius zijn gemiste Ballon d’Or-nominatie in 2024. Die uitsluiting werd destijds al breed becommentarieerd en onder fans werd de strandbal een cynisch symbool van die teleurstelling. Dat juist op dit moment opnieuw met dat beeld werd gestoken, kwam hard aan.

Vinicius sera nominé au prochain ballon d’or vous pensez ?

Je le met 27 ème moi pic.twitter.com/E6mE3jIqRB — Loguito Fcb (@Loguito6) May 11, 2025

Vinicius Junior ontploft

De Braziliaanse ster had de provocatie direct door. Op beelden die inmiddels viraal gaan op sociale media is te zien hoe hij woedend opstaat van de bank, met zijn vinger wijst naar de fan en iets roept wat door het stadiongeluid onverstaanbaar blijft. Hoewel de situatie niet escaleerde, was zijn reactie fel en duidelijk: dit zat hem diep.

De nederlaag tegen aartsrivaal Barcelona past in een teleurstellend seizoen voor Real Madrid. De ploeg van Carlo Ancelotti liet eerder al dure punten liggen in de titelstrijd en werd bovendien uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. El Clásico had een laatste moment van revanche kunnen zijn, maar ook dat bleek te veel gevraagd. Met zeven punten voorsprong met nog drie wedstrijden te gaan, lijkt de titel Barça niet meer te kunnen ontgaan.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.