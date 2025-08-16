FC Barcelona flirt al seizoenen met de duivel. De club strikt iedere keer een hoop spelers, die vanwege de financiële puinzooi dan niet kunnen worden ingeschreven. Deze zomer heerst er ook weer veel onzekerheid, al zijn twee aankopen wel ingeschreven: Joan Garcia en Marcus Rashford.

Dus kan trainer Hansi Flick zaterdagavond over het duo beschikken in het uitduel met Mallorca. Dat is nodig ook, want García moet de geblesseerde Marc-André ter Stegen vervangen. De van Manchester United gehuurde Rasfhord geldt mogelijk als vervanger van de geblesseerde Robert Lewandowski, die pas na de interlandperiode wordt terug verwacht.

Barcelona creatief met oplossingen

Voor García ontstond ruimte toen Ter Stegen een document ondertekende waarin hij aangaf ten minste vier maanden niet te kunnen keepen wegens een blessure. De Duitse doelman deed er eerder moeilijk over, wat tot onvrede leidde bij de club. Uiteindelijk is het toch nog allemaal goedgekomen voor Barcelona, dat alleen over keeper Iñaki Peña leek te beschikken.

Volgens Spaanse media heeft de club ruimte gecreëerd in de financiële huishouding voor het salaris van de Brit Rashford door de helft van de transferrechten van de Portugees Francisco Trincão te verkopen aan Sporting Portugal.

Vijf spelers in onzekerheid

Wie nog niet zijn ingeschreven, zijn: Wojciech Szczęsny, Gerard Martín, Héctor Fort, Marc Bernal en Roony Bardghji. Het is voor het vierde seizoen op rij dat Barcelona aan het seizoen begint zonder dat alle spelers geregistreerd zijn. La Liga is streng bij de inschrijvingen van spelers vanwege strikte financiële regels die onderdeel zijn van hun Financial Fair Play (FFP)-beleid.

Hierdoor mag Barcelona bijvoorbeeld slechts 60 procent van het salaris van elke vertrekkende speler. 20 procent van de transferinkomsten mag worden gebruikt voor nieuwe spelers. Hiermee hoopt La Liga de club financieel gezond te houden en overmatige schulden en onverantwoorde uitgaven te voorkomen. Voor de spelers die nog ingeschreven moeten worden, en mogelijk voor verdere versterkingen, rekent Barcelona op de verkoop van de VIP-plaatsen in Camp Nou.

