Woensdag en donderdag draait het in Europa niet om mooie voetbalverhalen, maar om uitslagen en rekenwerk. Ajax, PSV, Feyenoord en Go Ahead Eagles moeten niet alleen zelf leveren, maar vooral hopen op hulp van anderen. Het zegt alles over de geslaagde hervorming van de UEFA: op de slotdag heeft eindelijk elke wedstrijd een rol van betekenis.

De UEFA besloot twee jaar geleden om het vertrouwde poulemodel van de Champions League en Europa League op de schop te nemen. In de oude opzet wisten de nummers één en twee al snel dat zij verzekerd waren van knock-outfase, terwijl de nummer drie nog mocht doorstromen naar de Europa League of Conference League. Het gevolg was een laatste speelronde zonder spanning. Dit is ingeruild voor een uit de kluiten gewassen competitiefase met 36 clubs en acht duels per team, waardoor vrijwel iedereen tot aan de allerlaatste seconde iets heeft om voor te spelen.

Dag van de waarheid

Dit zijn de dagen waarop alles samenkomt. De dag van de waarheid, althans voor de meeste clubs. Voor PSV, Ajax, Feyenoord en Go Ahead Eagles voelt het meer als de dag van de rekensommen, de hoop en het constant in de gaten houden van de andere velden. Om écht te kunnen juichen als supporter van één van deze clubs is er een bijna perfect verloop nodig. Maar voor de neutrale kijker? Die likt zijn vingers erbij af.

Want bij elk duel staat iets op het spel. Dat is de grootste winst van dit nieuwe systeem. Waar voorheen de laatste wedstrijd van groepswinnaars vaak meer op een oefenwedstrijd leek dan op topvoetbal, heeft nu zelfs nummer twee Bayern München nog een doel in het laatste duel. De Duitsers willen plek twee en moeten daarvoor minimaal gelijkspelen tegen PSV, alleen dan is het thuisvoordeel in het verdere verloop van het miljardenbal zeker. Bayern, dat jarenlang de groepsfase gebruikte als warming-up, moet nu gewoon écht aan de bak.

Sprankje hoop voor Nederlandse clubs

Voor Nederland blijft het echter balanceren op een dun koord. PSV staat (op dit moment) als enige op een plek die recht geeft op de tussenronde: 22ste in de Champions League, nét binnen de top 24. Ajax bungelt als 32ste aan de rand van de afgrond, met nog een sprankje hoop. In de Europa League is het beeld ronduit zorgelijk: Feyenoord 26ste, Go Ahead 30ste, FC Utrecht 34ste en daarmee eigenlijk al veroordeeld. Ook hier geldt: alleen de beste 24 mogen verder.

De realiteit is hard: als alles meezit, houden we na donderdag twee clubs over. Als het een beetje meezit, eentje. En als het tegenzit, en dat is bepaald niet ondenkbaar, niemand. Alleen, het gaat tot aan de laatste speelronde tenminste ergens om. Zelfs de meest verstokte fan van Ajax, PSV- of Feyenoord betrapt zichzelf erop dat hij ook een halfoog op een duel in Spanje, Italië of Duitsland heeft. Elke goal elders kan ineens het verschil maken tussen doorgaan of uitschakeling. De UEFA mag dan veel verweten worden, maar dit maakt topsport zó mooi: spanning tot de laatste minuut.

