Bayer Leverkusen heeft een opvolger gevonden van trainer Erik ten Hag, die vorige week al na drie wedstrijden werd ontslagen. De Nederlander reageerde stomverbaasd op zijn gedwongen vertrek, maar veranderde niks meer aan de situatie. Inmiddels heeft de Bundesliga-club een akkoord met de voormalig bondscoach van Denemarken, Kasper Hjulmand.

Hjulmand zat sinds januari zonder club. Bayer Leverkusen heeft de interlandperiode benut om van trainer te wisselen. Na het ontslag van Erik ten Hag heeft het bestuur een akkoord bereikt met de voormalige bondscoach van Denemarken, die naar verwachting maandag of dinsdag gepresenteerd zal worden. Hjulmand coachte zijn nationale team vier jaar lang, tot juli 2024. Daarna werkte de 53-jarige coach bij het Deense FC Nordsjaelland, waar hij verschillende functies had, om in januari 2025 aan te kondigen dat hij een pauze wilde nemen.

Hjulmand trainde eerder in de Bundesliga

De Deen is niet aan zijn eerste avontuur in de Bundesliga toe. Van juli 2014 tot februari 2015 zat hij op de bank bij Mainz 05. De Duitsers hadden ook Ange Postecoglou, de voormalige trainer van Tottenham Hotspur, op hun lijstje staan. Uiteindelijk kozen ze echter voor de meer gebalanceerde stijl van Hjulmand, vergelijkbaar met die van Xabi Alonso, in plaats van het ultraoffensieve voetbal van de Australiër. De duur van het contract en het salaris zijn nog onbekend, maar volgens Bild en Kicker zal de Deense coach vrijdag debuteren tegen Eintracht Frankfurt.

Schade van Ten Hag repareren

Hjulmand zal de schade moeten 'repareren' die Erik ten Hag heeft aangericht. De voormalige trainer van Manchester United was een ramp bij Leverkusen. Hij slaagde er niet in om zijn spelers te bereiken, met als gevolg een nederlaag (1-2 tegen Hoffenheim) en een gelijkspel (3-3 tegen Werder) in de eerste twee Bundesliga-wedstrijden. De enige overwinning behaalde hij in de eerste ronde van de DFB-Pokal, een 4-0 zege op SG Sonnenhof Großaspach uit de Duitse Regionalliga Südwest. Veel te weinig voor de bazen van Bayer om hem nog langer krediet te geven.

