Trainer Erik ten Hag werd maandag al na twee wedstrijden ontslagen door Bayer Leverkusen. Duitse media doen nu een boekje open over de reden van zijn vertrek. Het vertrouwen in de Nederlander zou al heel snel zijn verdwenen na bepaalde incidenten.

Ten Hag heeft volgens het Duitse medium Kölner Stadt-Anzeiger 'meerdere misstappen begaan'. De trainer kwam zelf na zijn ontslag al snel met een verklaring. "Ik begon deze baan vol overtuiging en energie, maar helaas was de directie niet bereid mij de tijd en het vertrouwen te geven dat ik nodig had en dat betreur ik zeer. Ik heb het gevoel dat dit nooit een relatie op basis van wederzijds vertrouwen is geweest", zei hij stellig.

Volgens Duitse media ligt dat toch anders. Vanuit het perspectief van Leverkusen is er spake van snel verlies van vertrouwen en is Ten Hag daar volledig zelf verantwoordelijk voor. "De clubleiding was al teleurgesteld over de opvolger van Xabi Alonso tijdens het trainingskamp van Brazilië", wordt er geschreven. Dat was slechts enkele weken na het aantreden van Ten Hag.

Gebrek aan emotie

Er was veel verbazing over de kwaliteit van de trainingen en het gebrek aan emotie in het teambuildingproces. "Of het nu op het werk op het veld was, tijdens interne vergaderingen of in de public relations, overal liet Ten Hag andere Leverkusen-medewerkers hoofdschuddend na."

De twijfel werd alleen maar groter bij de club. Ten Hag zou niet open staan voor advies en probeerde zich herhaaldelijk te bemoeien met de selectieplanning, ondanks eerdere afspraken. Hij stelde steeds vaker spelers voor van zijn agentschap, SEG. De voormalig trainer van Ajax Amsterdam en Manchester United zou ook geen band met het team hebben opgebouwd en emotieloos hebben gecoacht.

Een opvallend incident vond plaats vlak voor de wedstrijd tegen Hoffenheim(1-2). De trainer sprak het team voorafgaand aan het eerste duel in de Bundesliga niet toe en uitte zelfs na afloop zijn verbazing over de stilte in de kleedkamer.

'Hij negeerde de waarschuwingen'

Na 60 dagen had de club genoeg gezien en nam Leverkusen afscheid van Ten Hag. Sprotief directeur Simon Rolfes neemt ook zijn eigen verantwoordelijkheid. "Hij koos voor Ten Hag en negeerde de waarschuwingen uit zijn verleden, met name bij Manchester United."

Rolfes moet de komende interlandperiode ook hard aan de slag om een opvolger te vinden. Assistent-trainers Andries Ulderink en Rogier Meijer, die samen met Ten Hag arriveerden, nemen sinds dinsdag de taken van de voormalig hoofdcoach over.

Manchester United

Voor Ten Hag kwam er met het ontslag een heel snel einde aan zijn tweede avontuur als hoofdtrainer van een Europese topclub. De coach was eerder ruim twee jaar coach van Manchester United. Met die club won hij in zijn eerste seizoen de League Cup en in het jaar erna de FA Cup, maar na een zwak begin van zijn derde seizoen werd hij aan de kant geschoven. Die beslissing heeft overigens nog maar weinig opgeleverd, want ook opvolger Ruben Amorim heeft het erg zwaar.

