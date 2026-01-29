Bayern München hield PSV uit de tussenronde van de Champions League. De Duitse recordkampioen toonde geen medeleven met de Eindhovenaren, die een puntje nodig hadden om te overwinteren. In het Philips Stadion werd het 2-1 voor Bayern, dat vooral opviel met een 'ongebruikelijk' tenue.

Bayern had zelf één punt nodig om zeker te zijn van een plek bij de beste twee in de competitiefase. Belangrijk, want dan heeft het team in de knock-outfase tot aan de halve finales thuisvoordeel. Trainer Vincent Kompany verzekerde dan ook dat de Duitsers gewoon voor de winst zouden gaan. Toch begonnen sterspelers Harry Kane en Michael Olise op de bank, evenals keeper Manuel Neuer.

De absolute kanonnen werden pas in de tweede helft van de bank getrokken, toen Bayern al met 1-0 voor stond. Jamal Musiala maakte de openingstreffer na een mooie combinatie met jongeling Lennart Karl. Even zorgde Ismael Saibari voor vreugde in Eindhoven, door op heerlijke wijze voor de gelijkmaker aan te tekenen. Op dat moment was PSV virtueel door. Maar het was uiteindelijk Kane die de thuisploeg pijn deed door de winnende 2-1 te maken.

'Ongebruikelijke tenuecombinatie'

Het Duitse Bild gaat dieper in op die prestatie, al staat het medium vooral stil bij het tenue waarin Bayern München speelde. De Duitsers hadden een 'ongebruikelijke combinatie' aan volgens de journalisten van dienst. Het zwarte shirt en de zwarte sokken werden namelijk gecombineerd met een rood keepersbroekje. Dat komt omdat PSV met al met zwarte broeken speelde.

Ook wordt Neuers vervanger Jonas Urbig belicht. 'Hij redde het team van Kompany herhaaldelijk van een achterstand met wereldklasse reddingen in de eerste helft', aldus het medium.

