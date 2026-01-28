PSV is uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz leek dankzij de late gelijkmaker van Ismael Saibari op weg naar een sensationele stunt, maar zag het duel in de slotfase alsnog kantelen. Harry Kane sloeg toe en bracht de eindstand op 1-2, waarmee een einde kwam aan het Europese avontuur van PSV in het miljardenbal.

PSV wist vooraf dat het een loodzware uitdaging zou worden om de tussenronde van de Champions League te halen met ontmoetingen tegen clubs als Liverpool, Napoli en Atlético Madrid. Na vijf wedstrijden hadden de Eindhovenaren echter al acht punten, waardoor men serieus ging geloven in de volgende ronde. Uiteindelijk verloor PSV van Atlético en Newcastle United, waardoor er een resultaat (gelijkspel of winst) tegen Bayern gehaald móést worden.

PSV absoluut niet kansloos

Bayern had echter zelf ook nog een punt nodig om de tweede plek in het miljardenbal definitief te behouden en daarmee tot aan de halve finale thuisvoordeel te hebben. PSV begon echter geweldig aan het duel met de Duitse grootmacht. Er volgden razendsnel kansen voor Dennis Man en Ivan Perisic, maar de grootste kans was voor Joey Veerman. Zijn poging belandde via de rug van een Bayern-speler bijna in het doel, maar Jonas Urbig wist de bal knap uit het doel te tikken.

Daarna moest PSV echter flink in de achteruit, want Der Rekordmeister kreeg behoorlijk wat kansen om de thuisploeg pijn te doen. Het was echter PSV dat daarna weer de overhand had en een paar enorme kansen kreeg. Vooral Perisic was twee keer héél dichtbij. In eerste instantie redde Bayern-goalie Urbig een kopbal van de Kroaat op weergaloze wijze, waarna de 36-jarige aanvaller vervolgens net naast schoot. PSV liet daarmee zien absoluut niet kansloos te zijn.

Wereldgoal Jamal Musiala

In de tweede helft dacht PSV het uitstekend voor elkaar te hebben, maar daar was ineens een schitterende actie van Bayern-toptalent Jamal Musiala. De Duitse middenvelder had een mooie combinatie met Lennart Karl, waarna hij 'm vanuit een moeilijke hoek kiezelhard achter Matej Kovar schoot: 0-1. Het was een flinke dreun voor de Eindhovenaren en de fans, want het stadion viel meteen helemaal stil. Ondertussen bracht Vincent Kompany nog even Harry Kane, Michael Olise en Alphonso Davies in om de zege verder uit te breiden.

Het zorgde er meteen ook voor dat PSV vrijwel kansloos was. Vanaf dat moment zag je: Bayern wil snel de score verdubbelen en het duel héél zakelijk uitspelen. In de 78e minuut zorgde Ismael Saibari echter voor een enorme verrassing door de bal op weergaloze wijze in de kruising te knallen: 1-1. Daarmee stond de Nederlandse koploper plots op doorgaan in het miljardenbal. Er volgde vervolgens nog wel een smetje, want Perisic ging geblesseerd naar de kant.

Drama voor PSV

PSV moest echter een veel groter drama verwerken, want in de 85e minuut zorgde invaller Harry Kane tóch voor de voorsprong van de Duitsers. De aanvalsleider kreeg de bal op een presenteerblaadje en schoot de lage voorzet keihard in de bovenhoek: 1-2. Daarmee was het tóch gedaan voor PSV, waardoor er voor hen geen tussenronde in het vat zit. De ploeg van Bosz kan met een trots gevoel terugkijken op de campagne, maar uiteindelijk was het niet voldoende voor de volgende ronde.

