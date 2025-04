Bayern München-coach Vincent Kompany barst los tegen journalist: 'Dit is ongelooflijk'

Bayern München kan dit weekend weer landskampioen worden. Als dat gebeurt, heeft trainer Vincent Kompany in zijn eerste seizoen als trainer van de Duitse ploeg zijn eerste titel op het hoogste niveau te pakken. Maar de Belg reageerde geïrriteerd op een vraag hierover.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Mainz 05 werd de jonge coach eraan herinnerd dat hij zaterdag mogelijk zijn eerste landstitel zou kunnen winnen, maar Kompany benadrukte dat hij met Burnley al de Championship-titel veroverde in het seizoen 2022/23.

'Ongelooflijk'

"Dit is ongelooflijk. Voor de tweede keer deze week zegt iemand dat dit mijn eerste titel als trainer zou zijn. Ik heb al een titel gewonnen met Burnley. Ja, het was in de tweede divisie, maar we werden kampioen en we hadden een kampioenschapsparade", aldus Kompany.

Hij vervolgde: "Als trainer voel je dat de spelers de titel hebben gewonnen, dus ik zou het niet als mijn titel beschouwen. De spelers zijn degenen die belangrijk zijn. Talent is cruciaal en ik wil dat mijn spelers het beste van zichzelf laten zien."

Voorbereiden op een feestje?

"Ik hoop dat we de titel morgen winnen, maar het is belangrijk dat de spelers dat ook willen. Bereiden we ons voor op een feest? Ik bereid me alleen voor op de wedstrijd tegen Mainz. Alleen de wedstrijd en die negentig minuten tellen. Alle andere scenario's spelen geen rol in mijn gedachten", aldus de coach van Bayern.

Eerdere nederlaag

De Belg werd ook gevraagd naar de 1-2 nederlaag tegen Mainz in de eerste seizoenshelft. "In Mainz was alles in hun voordeel en speelden we een slechte wedstrijd. In de meeste wedstrijden waren wij de betere ploeg, maar in die wedstrijd was dat niet het geval. We gaan echter altijd door en bereiden ons voor op onze volgende doelen. We hebben de motivatie om door te gaan en proberen elke week te verbeteren", aldus Kompany.

Bayer Leverkusen

Als het Bayern zaterdag lukt om te winnen, dan stoten ze Bayer Leverkusen weer van de troon. De ploeg van trainer Xabi Alonso wist vorig jaar de jarenlange hegemonie van Bayern München te doorbreken, maar een tweede titel op rij lijkt er niet in te zitten voor Jeremie Frimpong en zijn teamgenoten. Met nog vier wedstrijden te spelen, heeft Bayern een voorsprong van acht punten.

