De Braziliaanse teams blijven verrassen op het WK voor Clubs. Flamengo was vrijdagavond met 3-1 te sterk voor Chelsea. Een ander Zuid-Amerikaans team verloor: Bayern München won nipt (2-1) van het Argentijnse Boca Juniors.

Bayern München heeft bij het wereldkampioenschap voor clubteams de achtste finales bereikt. De Duitse kampioen boekte in Miami een zwaarbevochten zege op Boca Juniors: 2-1. Bayern kan een plaats bij de eerste twee clubs in groep C daarmee niet meer ontgaan.

Harry Kane zette Bayern al vroeg op voorsprong. Halverwege de tweede helft bracht Miguel Merentiel Boca Juniors langszij. De winnende treffer kwam in de 84e minuut op naam van Michael Olise. Bayern heeft na twee duels 6 punten en wordt in de stand gevolgd door Benfica met 4 punten. Boca Juniors staat op 1 punt en neemt het de laatste speelronde op tegen het puntloze Auckland City.

Chelsea

Flamengo heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voor clubs gewonnen. De koploper uit de Braziliaanse voetbalcompetitie rekende in Philadelphia na rust af met Chelsea: 3-1. Flamengo was het toernooi gestart met een zege op Espérance Tunis (2-0) en gaat met 6 punten uit twee duels aan de leiding in groep D.

Rode kaart

Chelsea was nog wel op voorsprong gekomen, door een doelpunt van Pedro Neto in de dertiende minuut. Na de thee draaide Flamengo het om: Bruno Henrique Pinto zorgde voor de gelijkmaker in de 62e minuut, Danilo Luiz da Silva zette de Brazilianen drie minuten later op voorsprong.

Even later sloegen de stoppen door bij Chelsea-spits Nicolas Jackson, die met rood van het veld moest. Flamengo maakte daar dankbaar gebruik van en zorgde via Wallace Yan nog voor de 3-1.

Vier van de acht groepen hebben er pas één speelronde opzitten. Die wedstrijden worden in de komende dagen afgewerkt.