Nu Napoli en PSV volgens verschillende bronnen rond zijn over de transfer van Noa Lang, vertrekt er opnieuw een sleutelspeler uit Eindhoven. Verwacht of niet, het is de zoveelste uitgaande transfer bij PSV. Na het aanhouden van Guus Til en Ivan Perisic, moet er alsnog veel gebeuren om echt door te selecteren. En dan is er ook nog altijd het dossier van Luuk de Jong.