Voor de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk ging het op de uittribune helemaal mis. De ME moest ingrijpen omdat er supporters zonder kaartje de Galgenwaard hadden betreden. Een fan van Genk deelt nu zijn bizarre verhaal over het 'buitensporige geweld' in Utrecht.

Vlak voor de wedstrijd kwamen er plots fans zonder kaartje het uitvak van Genk binnen. Deze supporters voegden zich bij de al aanwezige supporters, maar de ME greep al snel in. De wedstrijd werd uitgesteld en het gehele uitvak ontruimd. Supporters die wel een kaartje hadden gekocht, zoals bestuurslid van de Genkse supportersvereniging Wim Peeters, werden ook uit het vak verwijderd en hij deelt nu zijn verhaal.

'Dit was ongezien'

Tegenover Het Nieuwsblad vertelt Peeters dat hij van zijn vrouw hoorde dat de aftrap uitgesteld was. Vervolgens kwam de ME het vak op en werd hij hardhandig het stadion uit gestuurd. "Ik ging naar beneden, maar blijkbaar niet snel genoeg. Ik werd twee keer op mijn rug geslagen, op mijn arm en op mijn hoofd. Ik heb ook gezien hoe vrouwen en kinderen geduwd en geslagen werden." Ook medesupporter Phillip Pergens zag het geweld van dichtbij. "Ik heb zelfs mensen van 50, 60 jaar zien geslagen worden, tot bloedens toe. Het gaat om brave supporters."

Peeters noemt het geweld dat tegen hem en zijn medesupporters van Genk werd gebruikt 'ongezien'. "Ik ga al sinds 1994 naar het voetbal, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Uiteindelijk won de Belgische ploeg met een leeg uitvak van Utrecht in de Galgenwaard. Het werd 2-0 voor Genk, waardoor de Domstedelingen officieel uitgeschakeld zijn in de Europa Leauge.

Statement van Genk

In een reactie geeft de clubleiding van Genk aan 'alles in het werk te stellen' om 'meer zicht te krijgen' op de situatie in de Galgenwaard en het 'disproportionele handelen van de Nederlandse ME richting onschuldige Genk-supporters'.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.