De Utrechtse driehoek heeft daags na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Genk een reactie gegeven op het geweld dat door ME'ers werd gebruikt in het uitvak. De driehoek komt tot één belangrijke conclusie in die reactie: het geweld van de ME was nodig om de supporters naar buiten te begeleiden.

KRC Genk sprak vrijdagochtend in een verklaring van buitensporig politioneel geweld. De driehoek stelt dat geweld nodig was om het forse geweld van de uitsupporters te beteugelen. Bij de instroom voor de wedstrijd brak een grote groep Genk-supporters met veel geweld door de beveiliging heen, waarna ze zich voegden bij de andere supporters in het uitvak, legt de driehoek uit.

"Zij waren niet geïdentificeerd en gefouilleerd; dat bracht grote veiligheidsrisico's met zich mee. Daarom moesten alle supporters uit het vak worden gehaald om alsnog te worden gecontroleerd." De supporters weigerden dit vrijwillig te doen. Daarna gaf de politie hen volgens de driehoek meerdere kansen om het vak te verlaten. "Toen zij dit niet deden en geweld begonnen te gebruiken heeft de politie moeten optreden."

Schade aan het uitvak

Een deel van de groep zou zoveel schade hebben aangericht aan onder meer het uitvak dat het volgens FC Utrecht onverantwoord was om de overige uitsupporters toe te laten. Daarom werd besloten de wedstrijd zonder uitpubliek te spelen en de bussen met uitsupporters terug naar België te sturen. De driehoek zegt het te betreuren dat "welwillende KRC Genk-supporters na lang wachten de wedstrijd hebben moeten missen".

KRC Genk veroordeelde vrijdag het wangedrag van een naar eigen zeggen "kleine minderheid supporters". De club vond echter ook dat er sprake was van onnodig en buitensporig politioneel geweld, waarvan zij beelden en berichten binnen hebben gekregen.

'Zag ook kinderen geslagen worden'

In een interview met het Belgische medium Het Nieuwsblad gaf een van de fans van Genk een heftige omschrijving van het geweld in de Galgenwaard. "Ik ging naar beneden, maar blijkbaar niet snel genoeg. Ik werd twee keer op mijn rug geslagen, op mijn arm en op mijn hoofd. Ik heb ook gezien hoe vrouwen en kinderen geduwd en geslagen werden."

