Feyenoord-directeur Dennis te Kloese is geadviseerd om het uitduel met FC Utrecht aan zich voorbij te laten gaan. Na een week vol ernstige bedreigingen bestaan er opnieuw zorgen over de veiligheid van de algemeen directeur van de Rotterdamse club.

Te Kloese ontving afgelopen week tientallen ernstige bedreigingen. Na de nederlaag van Feyenoord tegen PSV (3-0) vorige week zondag werd hij digitaal lastiggevallen. In het kader van het onderzoek heeft de politie een 24-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het mobiele nummer van Te Kloese online te hebben verspreid.

Tijdens het onderzoek traceerde de politie meerdere telefoonnummers. Die personen kregen een sms-bericht met het dringende verzoek om de bedreigingen te staken. Dat heeft blijkbaar nog niet volledig geholpen, want Te Kloese is geadviseerd om niet af te reizen naar het Eredivisieduel met FC Utrecht. Wegens veiligheidsoverwegingen is de directeur thuis gebleven om de wedstrijd op zijn gemakkie te volgen.

Binnen Feyenoord staat de druk al enige tijd hoog. Zowel Te Kloese als trainer Robin van Persie ligt onder vuur vanwege de tegenvallende prestaties van het elftal. De Rotterdammers wonnen slechts één keer in de afgelopen zes wedstrijden in de Eredivisie. Het trackrecord is überhaupt dramatisch met slechts drie zeges sinds 9 november van afgelopen jaar.

Dat ongenoegen werd voorafgaand aan het duel in Utrecht ook zichtbaar bij de supporters. Een deel van de Feyenoord-aanhang riep met tientallen kleine spandoeken op tot het vertrek van de raad van commissarissen, de directeur en de hoofdtrainer. De spelers op het veld gaven echter een uitstekende reactie: binnen tien minuten kwam Feyenoord op voorsprong.

