Het gaat niet goed met Feyenoord en dat doet bij iedereen die de Rotterdamse topclub lief heeft pijn. Maar nu heeft de crisis in De Kuip wel echt een dieptepunt bereikt. Directeur Dennis te Kloese is sinds zondag, toen Feyenoord kansloos met 3-0 verloor bij PSV, slachtoffer van strafbaar gedrag.

De politie Rotterdam laat in een persbericht weten dat Te Kloese door een aantal 'supporters' wordt lastiggevallen en zelfs bedreigd via zijn mobiele telefoon. Zijn nummer werd na de verloren Eredivisie-topper gelekt en vervolgens gedeeld in meerdere groepen. De afgelopen dagen heeft Te Kloese een stroom aan de vreselijkste berichten en belletjes gekregen op zijn privénummer. Uit politie-onderzoek is al gebleken dat hij de naarste verwensingen naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen.

Strafbare feiten

Het onderzoek door de politie gaat nu verder naar de toon van de berichten, om daarin te kijken of er strafbare dingen in staan. Opruiing en bedreiging is sowieso strafbaar in Nederland, net als het delen van iemands privégegevens zoals een telefoonnummer, huisadres of werkplek. Natuurlijk wel alleen als dat bedoeld is om een persoon te intimideren, lastig te vallen of zelfs te bedreigen. In juridische termen heet dat doxing en dus ook de 'supporter' die het nummer uiteindelijk als eerste gedeeld heeft, kan op politiebezoek rekenen als hij of zij gevonden is.

Crisis bij Feyenoord

Feyenoord is na een meer dan goede start in de Eredivisie de aansluiting met koploper PSV helemaal kwijt, tot grote onvrede van de achterban. Trainer Robin van Persie heeft de laatste duels steeds meer punten ingeleverd, waardoor de achterstand op de Eindhovenaren nu liefst zeventien punten is. Met NEC, Ajax en de subtop op de hielen van de Rotterdammers, dreigt een roemloos seizoen. Zeker nu de club ook al is uitgeschakeld in de Eurojackpot KNVB Beker en de Europa League.

