Feyenoord heeft trainer Robin van Persie weer wat lucht gegeven. De Rotterdammers boekten bij FC Utrecht een zwaarbevochten overwinning door de 1-0 voorsprong over de streep te trekken. Voor Van Persie blijven er wel zorgen, want volgende week moet hij het stellen zonder Luciano Valente en Timon Wellenreuther.

Feyenoord en FC Utrecht beleven tot nu toe een dramatisch 2026, wat in de openingsfase duidelijk zichtbaar was. Al kreeg Gjivai Zechiël wel een enorme kans. De Feyenoord-huurling kwam één op één met Timon Wellenreuther, maar de Duitser redde goed. Daarna sloegen de bezoekers plots toe. Oussama Targhalline schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak na een combinatie met gelegenheidsspits Moder en zette Feyenoord daarmee op voorsprong: 0-1.

Matige wedstrijd

De voorsprong betekende allerminst dat Feyenoord vervolgens sprankelend voetbal liet zien. De ploeg van Van Persie kwam nauwelijks tot kansen; het aantal schoten was op één hand te tellen. Een opvallend moment was de gele kaart voor Luciano Valente. De middenvelder, één van de weinige lichtpuntjes bij de Rotterdammers, kreeg die kaart na een onnodige duw op de achterlijn van FC Utrecht. Hij stond op scherp en mist het duel met Go Ahead Eagles.

FC Utrecht straft fouten Feyenoord niet af

In de tweede helft leek de gelijkmaker van FC Utrecht slechts een kwestie van tijd, want Feyenoord ontsnapte meermaals aan de tegentreffer. Zechiël kwam opnieuw oog in oog te staan met Wellenreuther, maar wederom trok de Feyenoord-doelman aan het langste eind. Ron Jans reageerde cynisch door drie vingers omhoog te steken, als teken dat zijn ploeg opnieuw naliet de kansen te benutten. Even later liet ook Miguel Rodríguez een grote kans onbenut, nadat Mats Deijl door een moment van kortsluiting de bal eenvoudig inleverde.

Diezelfde Rodríguez zorgde vervolgens voor de nodige ophef. Volgens scheidsrechter Martin van de Kerkhof maakte de Spaanse rechtsbuiten een schwalbe in het strafschopgebied van Feyenoord, wat hem zijn tweede gele kaart opleverde. Hoewel hij wel licht getoucheerd leek te worden, greep de VAR niet in en moest Rodríguez het veld verlaten.

Feyenoord heeft plek twee in handen

In de slotfase kreeg Wellenreuther zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij er ook niet bij is tegen Go Ahead Eagles. De voorsprong kwam verder niet meer in gevaar, waardoor de drie punten mee naar Rotterdam gingen: 0-1. Dankzij deze zege heeft Feyenoord de tweede plek wel weer in handen, ondanks de matige vertoning in de Galgenwaard. NEC kan woensdagavond wel weer over Feyenoord heen als zij in eigen huis FC Utrecht ontvangen.

Pijnlijke afscheidstournee voor Ron Jans

FC Utrecht, de nummer dertien van de Eredivisie, zit in een moeilijke fase onder de vertrekkende Ron Jans. De Domstedelingen wachten al sinds 9 november op een competitiezege, toen Ajax werd verslagen. Sindsdien boekten ze alleen nog een bekerzege op TOP Oss. Een overwinning was nodig om een negatief record te voorkomen, maar die bleef uit, waardoor Utrecht voor de negende keer op rij verloor. Daarmee komt Jans in een weinig flatterend rijtje terecht: de laatste trainer van FC Utrecht die zo lang zonder Eredivisiezege bleef, was Ronald Spelbos in 1996.

