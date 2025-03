Speler van Arne Slot krijgt baby met voormalig beste vriendin van zijn ex, die hem voor de rechter sleept

Liverpool-speler Alexis Mac Allister en zijn vriendin Ailen Cova hebben mooi nieuws gedeeld. Het koppel verwacht een baby. De voorgeschiedenis van de twee is pikant te noemen.

Tot 2022, toen Mac Allister met Argentinië het WK voetbal in Qatar won, had de speler een relatie met Camila Mayan. In plaats van dat ze dat samen uitgebreid vierden, zette de speler een paar dagen later een punt achter hun relatie. En een vervanger bleek snel voorhanden voor Mac Allister. Hij papte aan met een jeugdvriendin van Mayan: Ailen Cova.

Hart

"We houden van jullie allemaal en wensen jullie het beste toe", schrijven ze op Instagram richting hun vrienden en familie. Mac Allister voegt toe aan de ongeborene: "Ik hou van je met mijn hele hart".

Arne Slot krijgt na wegvallen Ryan Gravenberch ook slecht nieuws uit Brazilië na 'horror' hoofdbotsing De interlandperiode kan een vervelende tijd zijn voor clubtrainers. Dat zal Arne Slot op dit moment ook voelen: de coach van Liverpool zag eerst Ryan Gravenberch al wegvallen bij Oranje en kreeg donderdagavond nog een figuurlijke klap te verwerken uit Brazilië.

Argentinië

De speler is momenteel met Argentinië op pad. Het land speelt WK-kwalificatiewedstrijden tegen Uruguay en Brazilië. Vorig weekend verloor hij met Liverpool de finale van de Carabao Cup. Newcastle was te sterk: 2-0.

Rechtszaak

Mayan mopperde er in 2024 op los over de voetballer. Volgens The Sun eist Mayan dat ze geld krijgt voor alle jaren die ze heeft opgeofferd voor de speler. Hij verhuisde in 2019 naar Engeland, om voor Brighton te spelen. Ook beticht ze haar ex-vriend van ontrouw met Cova. En ze meent dat hij spullen van haar achter heeft gehouden.

Volgens DailySports eist Mayan liefst 5 miljoen dollar van Mac Allister. De site meldt dat de speler aan haar 78.000 dollar gaf toen ze uit elkaar gingen. Dat was alles wat hij op dat moment kon bieden. Zij vond dat helemaal niet voldoende en diende daarom een rechtszaak in. Ze vindt gezien ze jarenlang met hem heeft samengewoond, in Engeland, ze recht heeft op een behoorlijk deel van zijn tegenwoordige welvaart.

Dit is de schoonzoon (18) van Arne Slot: buitenspeler zorgde voor Gelderse opschudding met pikante overstap Arne Slot is een voetbaldier pur sang. De trainer van Liverpool praat het liefst de hele dag over het spelletje. Dan komt het dus goed uit dat hij een schoonzoon heeft die schuurt tegen het profvoetbal.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.