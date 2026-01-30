Robin van Persie maakte donderdagavond een dramatische avond mee in Sevilla. De Feyenoord-coach verloor van Real Betis en zag zijn zoon Shaqueel uitvallen met een ogenschijnlijk zware blessure. Die beelden lieten de trainer niet koud en ook in het buitenland is men onder de indruk van het 'hartverscheurende moment'.

In de slotfase van de Europa League-wedstrijd tegen Real Betis bracht Feyenoord-coach Van Persie zijn zoon in het veld. De afgelopen weken krijgt de jonge spits steeds meer speeltijd en onlangs maakte hij ook zijn eerste goals in het betaald voetbal. Tegen Betis ging het echter mis. Na een kopduel kwam hij verkeerd terecht en schreeuwde Van Persie het uit van de pijn. Een brancard moest uiteindelijk hulp bieden om de spits van het veld te krijgen.

Zijn vader kwam natuurlijk gelijk bij Shaqueel kijken hoe het met hem ging. De vrees is wel dat de centrumaanvaller een zware knieblessure heeft opgelopen.

'Nachtmerrie van elke ouder'

De beelden van vader en zoon Van Persie hebben ook het buitenland bereikt en maken daar diepe indruk. "Dit is een nachtmerrie voor elke ouder", tekent The Daily Mail op. "Van Persie liet de rol van trainer even achter zich en probeerde zijn zoon op zijn gemak te krijgen. Niet als trainer, maar als vader."

Ook de BBC viel het moment op. Zij plaatsen een X-bericht met daarboven de tekst: 'Manager op de tweede plek, vader op de eerste'. "Van Persie ging bij zijn zoon kijken toen hij van het veld werd gedragen na een ogenschijnlijk zware blessure in het duel met Betis. Beterschap gewenst Shaqueel."

Manager second, dad first. ❤️



Robin van Persie checked on his son Shaqueel as he was carried off on a stretcher during Feyenoord's Europa League match against Real Betis.



Wishing Shaqueel a quick recovery. pic.twitter.com/eLAGTtdfXz — Match of the Day (@BBCMOTD) January 29, 2026

Spanje

Ook in Spanje zag men dat de blessure van Van Persie een forse wissel trok op heel Feyenoord. "Dat zorgde ervoor dat de opties zo veel minder werden voor de Rotterdammers", aldus de Spaanse sportkrant AS. Ook Mundo Deportivo zag dat Feyenoord het 'lastig had' met de blessure van Van Persie.

Het is niet bekend hoe lang de negentienjarige spits uit de roulatie zal liggen. Zijn vader vertelde op de persconferentie na de wedstrijd wel dat het 'er niet goed uitzag' voor zijn zoon.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.