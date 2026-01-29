Feyenoord kende een dubbel drama in de Europa League. Het werd uitgeschakeld, maar nog belangrijker: Shaqueel van Persie raakte zwaar geblesseerd. Dat zorgde met name voor zijn vader en trainer Robin van Persie voor de nodige emoties.

Van Persie junior kwam in de tweede helft binnen de lijnen. Niet veel later blesseerde hij zich ogenschijnlijk zwaar. Na een kopduel landde hij verkeerd, waarbij zijn knie een beweging maakte die niet hoort. Per brancard en hevig geëmotioneerd moest hij van het veld. Aan de rand wachtte zijn vader hem op, die het ook niet makkelijk had met de situatie.

"Dat ziet er niet goed uit. Verder tests zullen moeten uitwijzen hoe het er echt voor staat. Maar eerste signalen zijn niet goed", waren de eerste woorden van Robin van Persie bij Ziggo Sport, waar hij een aangeslagen indruk maakte. De trainer wilde verder niet ingaan op wat de verwachte blessure is.

'Het is hartverscheurend'

"Uiteindelijk als zoiets gebeurt, houd je bij iedere speler je hart vast", gaat Van Persie verder. "Dat is vanavond toevallig Shaqueel en dat is dan niet anders. Dan hoop je dat het meevalt. Zeker als je dan de eerste signalen hoort dat het niet zo is, dan is dat hartverscheurend. Ik ben trainer en uiteindelijk ook zijn vader. Ik vind het voor hem verschrikkelijk dat hij dit meemaakt en dan hoop je dat het meevalt. Maar de eerste signalen zijn niet positief."

Compliment voor bij elkaar gepuzzelde ploeg

Van Persie maakte zijn bij elkaar geraapte elftal een compliment voor het optreden tegen Real Betis. "Ik ben heel blij met mijn ploeg. Als je kijkt naar de situatie waarin wij zitten met veel blessures, vind ik dat we het goed hebben gedaan. We streden voor iedere meter en creëerden zes of zeven kansen. Zelf gaven we de kansen ook weg. Ik sta hier met een goed en trots gevoel."

