Voetballegende Lionel Messi speelt zijn wedstrijden inmiddels alweer ruim twee jaar in de Verenigde Staten voor Inter Miami. Mocht de 38-jarige Argentijn er nog twee jaar aan vastplakken, ziet hij 'het begin van een nieuw tijdperk' van de Amerikaanse voetbalcompetitie.

De Major League Soccer (MLS) heeft namelijk een spectaculaire kalenderwijziging aangekondigd. Vanaf het seizoen 2027/2028 zal de Amerikaanse competitie gelijk lopen met de grote Europese competities. Nu loopt het seizoen nog van eind februari tot begin december, inclusief de reguliere fase en de play-offs. Maar straks begint het in juli en eindigt het in mei, met de kroning van de kampioen.

Nieuwe transferwindow

De nieuwe kalender omvat ook een winterstop, van half december tot begin februari. Deze grootse aanpassing moet de transfermarkten tussen de MLS en andere landen, vooral de Europese topcompetities, harmoniseren. Momenteel vindt het belangrijkste transferwindow van de MLS plaats van 31 januari tot 23 april, terwijl de meeste competities in Europa hun aankopen in de zomerperiode afhandelen.

Voordat de grote switch plaatsvindt, zal de MLS een overgangsseizoen draaien, van februari tot mei 2027. Dit wordt een verkorte reguliere competitie van veertien wedstrijden, gevolgd door de play-offs.

'Een van de belangrijkste beslissingen in onze geschiedenis'

"Deze kalenderwijziging is een van de belangrijkste beslissingen in onze geschiedenis", reageerde Don Garber, de commissaris van de MLS, vol enthousiasme. "Door onze kalender af te stemmen op de beste competities ter wereld, vergroten we de internationale concurrentiekracht van onze clubs, creëren we betere kansen op de transfermarkt en zorgen we ervoor dat de MLS-play-offs zonder onderbrekingen plaatsvinden. Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk voor onze competitie en voor het voetbal in Noord-Amerika."

De revolutionaire nieuwe MLS-kalender kreeg zelfs de zegen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Met het WK dat binnenkort naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico komt, is deze aankondiging een belangrijke en tijdige stap voor de MLS", liet Infantino weten op sociale media. "In de afgelopen dertig seizoenen heeft de MLS een solide basis gelegd en zich gevestigd als een van de beste competities in Noord-Amerika. Door zich aan te passen aan de internationale kalender, bereidt de MLS zich voor op een nieuw tijdperk van groei, zowel nationaal als internationaal'', aldus de omstreden voorzitter van de FIFA.

Gaat Messi de veranderingen nog meemaken?

Messi zelf lijkt de grote verandering van de MLS mee te gaan maken. De behendige dribbelaar heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami. Een aantal van zijn Barcelona-vrienden bij zijn huidige club gaan 'het begin van het nieuwe tijdperk' niet meer meemaken. Eerder dit jaar kondigde zowel Jordi Alba als Sergio Busquets aan hun voetbalschoenen aan de wilgen te gaan hangen.